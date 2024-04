Adeus, calor: 7 produtos com efeito geladinho para refrescar a pele

Mesmo com o inicio do outono, o calor ainda não deu uma trégua. Para dar uma refrescada, vale apostar em produtos com efeito geladinho —tem para o rosto, corpo, área dos olhos, e até para o cabelo.

Confira nossa seleção com sete produtos que vão te ajudar a ter aquela sensação de frescor na pele.



*Dica extra: você pode deixar os produtos na geladeira para turbinar o efeito cooling -- que inclusive ajuda a desinchar (outro efeito colateral das altas temperaturas).

Esse gel facial é um campeão de vendas, registrou mais de 10 mil compras na Amazon só no mês passado.

Sua textura super leve em water gel azul refresca e hidrata intensamente a pele.

Contém ácido hialurônico, ativo que protege a pele contra a perda de água, mantendo a sensação de hidratação prolongada.

E tudo isso sem pesar ou deixar a pele com aquele aspecto brilhante, uma vez que controla a oleosidade, sendo indicado para todos os tipos de pele, incluindo a mista e a oleosa.

Bom para quando dá preguiça de tirar a maquiagem no fim do dia (ou mesmo ela derrete de tanto calor e você vai precisar refazer, fora de casa).

Esses lenços de limpeza demaquilantes removem a maquiagem (inclusive a à prova d'água), refrescam a pele e dão aquela sensação de rosto renovado sem precisar lavar.

Pode ser usado todos os dias, é suave, não contém álcool, não precisa de enxágue e traz vitamina E, com ação antioxidante.

A collab de skincare do Pod Delas + QDB resultou em um gel hidratante para refrescar e hidratar com textura leve.

Promete deixar a pele do rosto lisinha, radiante e macia.

Como ele tem rápida absorção, o produto hidratante reduz linhas de expressão e é ótimo para aplicar antes da make, porque evita que base e corretivo craquelem por falta de umidade da pele.

Lip balm com gostinho de baunilha.

Embalagem prática, dá para carregar na bolsa, é fácil de aplicar e não precisa estar com a mão limpa para passar o produto.

Com FPS 15, protege os lábios sempre expostos contra os efeitos nocivos dos raios solares.

Traz também vitamina A, C e E, para cuidar da pele delicada e sensível.

Composto de 89% de água vulcânica de Vichy (uma cidade na França), ácido hialurônico e 15 minerais para fortalecer as defesas naturais da pele.

A textura em gel-sérum tem ultra rápida absorção, é indicada para todos os tipos de pele: seca, normal, sensível, mista, oleosa e para pessoas que utilizam ácidos ou fazem procedimentos estéticos.

É o primeiro passo da rotina de cuidado, logo após a limpeza da pele.

Promete hidratação intensa, preenchimento e luminosidade.

Pode ser usado no rosto, nos lábios e na região dos olhos.

Produto corporal com ativo de skincare facial.

Combina ácido hialurônico em textura gel + aloe vera + óleo de quinoa, para uma hidratação leve e potente.

A pele fica macia, com sensação refrescante e sem ficar oleosa.

Tem um aroma de longa duração que deixa a pele perfumada.

E a embalagem tem um tamanho fácil de carregar no nécessaire (250 g).

Esse creme para o contorno dos olhos é indicado para tratar bolsas e olheiras.

Com óxido de vitamina K, a vitamina C e ácido hialurônico, corrige o inchaço sob os olhos, clareia a cor das olheiras e suaviza as linhas de expressão, além de melhorar a elasticidade da pele, segundo o fabricante.

Promete efeito imediato, devido ao efeito tensor.

O olhar fica mais descansado e iluminado, e o aplicador em ponteira, geladinho, ainda dá uma potencializada na ação desinchante.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).