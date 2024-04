Presidente da Pininfarina morre aos 65 anos na Itália

TURIM, 9 ABR (ANSA) - O empresário italiano Paolo Pininfarina, presidente do estúdio de design Pininfarina, morreu nesta terça-feira (9), aos 65 anos.

A informação do falecimento do engenheiro e designer, que lutava contra uma grave doença, foi divulgada pela sua família.

Ele deixou a esposa e cinco filhos.

Sobrinho do fundador da famosa empresa, Battista Farina, Pininfarina ingressou no estúdio em 1982 e assumiu a liderança dela em 2008, logo após a repentina morte de seu irmão mais velho, Andrea, atropelado por um idoso que dirigia uma Vespa.

Sergio, pai de Pininfarina, supervisionou diversos trabalhos de design pelos quais a empresa italiana é famosa, especialmente de carros da Ferrari, como os modelos 288 GTO, F40, F355 e Testarossa.

A liderança de Pininfarina é recordada pelo carro-conceito Sergio, um barco de dois lugares baseado na mecânica da Ferrari que Paolo construiu em memória de seu pai, o senador vitalício Sergio Pininfarina, e por um hipercarro elétrico apresentado no Salão do Automóvel de Genebra de 2019.

"Estou profundamente triste com o falecimento de Paolo Pininfarina, presidente da Pininfarina e um dos símbolos do Made in Italy mais conhecidos no mundo. Minhas condolências à família", escreveu o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto.

Além de desenvolver designs de automóveis e carros-conceitos, a Pininfarina também atuou em outras áreas, como nos projetos da tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, de casas pré-fabricadas, de bondes e de um hotel de luxo em San Diego.

(ANSA).

