Para presidente dos EUA, premiê israelense está cometendo 'um erro' em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está cometendo "um erro" em Gaza e fez um apelo urgente para que Israel aceite um cessar-fogo, em uma entrevista transmitida nesta terça-feira (9).

"Acredito que o que ele [Netanyahu] está fazendo é um erro. Não concordo com sua abordagem", disse Biden à emissora Univisión, ao ser questionado sobre como Netanyahu está lidando com o conflito no território palestino.

O presidente voltou a qualificar de "repugnante" o ataque israelense da semana passada em Gaza, no qual morreram sete trabalhadores humanitários da ONG americana World Central Kitchen, do chef espanhol José Andrés. O ataque motivou um telefonema tenso com Netanyahu.

"Assim, peço simplesmente que os israelenses convoquem um cessar-fogo, que permitam durante as próximas seis, oito semanas o acesso total de todos os alimentos e medicamentos que entrem" em Gaza, acrescentou o presidente americano.

Estes comentários estão entre os mais críticos direcionados por Biden a Netanyahu em meio às tensões crescentes pelo número de civis mortos na guerra de Israel contra o grupo islamista Hamas e as duras condições humanitárias em Gaza.

Biden intensificou a pressão sobre Israel para que permita a entrada de mais ajuda, ao afirmar, ainda, ter falado com a Arábia Saudita, a Jordânia e o Egito e que estes países estão "preparados para fazer entrar os alimentos".

"Não há desculpa para não atender às necessidades médicas e alimentares dessas pessoas. É preciso fazê-lo já", acrescentou.

A entrevista evidenciou a drástica mudança na política dos Estados Unidos em relação a Israel desde a morte dos sete voluntários, que gerou indignação mundial.

Biden tem apoiado firmemente Israel desde os ataques sem precedentes do Hamas contra Israel, mas também expressou preocupação crescente com o custo humano da guerra em Gaza.

Na semana passada, em uma ligação com Netanyahu, Biden finalmente o advertiu que os Estados Unidos se veriam obrigados a mudar sua política se Israel não mudasse sua atitude em relação a Gaza.

O conflito começou em 7 de outubro com o ataque dos combatentes islamistas do Hamas no sul de Israel, que deixou 1.170 mortos, a maioria civis, segundo números israelenses.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva que deixou 33.360 mortos na Faixa de Gaza, em sua maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

dk/caw/nn/arm/mvv/am/ic

