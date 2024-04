Países europeus em alerta após ameaça de atentado a jogos da Liga dos Campeões

Governos de países europeus estão em alerta após o grupo Estado Islâmico divulgar ameaças de atentado terrorista aos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões desta terça (9) e quarta-feira (10). A informação foi amplamente repercutida pela imprensa europeia ao longo do dia.

Na noite de segunda-feira (8), meios de comunicação ligados ao grupo terrorista compartilharam um cartaz com a mensagem "kill them all" ("mate todos eles", em português) e, ao centro, um homem encapuzado armado.

Ao fundo, aparecem as fotos dos quatro estádios que receberão as partidas nesta fase do torneio: Santiago Bernabéu e Metropolitano, ambos na Espanha, que recebem respectivamente Real Madrid x Manchester City e Atlético de Madrid x Borussia Dortmund; o Parque dos Príncipes, na França, palco de PSG x Barcelona; e o Emirates Stadium, na Inglaterra, onde jogarão Arsenal x Bayern de Munique.

Medidas de segurança

Segundo o jornal La Vanguardia, da Espanha, o Ministério do Interior "garantiu nesta terça-feira que ativou todos os 'sistemas de alerta' e 'sistemas de resposta' para evitar ataques jihadistas nos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões".

O periódico informa ainda que cerca de 8 mil torcedores, ingleses e alemães, devem chegar a Madri entre hoje e amanhã. A capital espanhola recebe dois jogos da Champions: Real e City nesta terça; além de Atlético de Madrid e Borussia na quarta.

O governo francês também anunciou medidas em resposta à ameaça do Grupo Estado Islâmico. Nesta terça, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse que a segurança será "consideravelmente reforçada" em Paris.

"Vimos, entre outras, uma comunicação do Estado Islâmico que visa particularmente os estádios [...] Lembro que há apenas dez dias o Estado Islâmico já mencionou, ao colocar o estádio de Munique, ao fundo, para dizer que tinham que agir em instalações esportivas, que obviamente dizem respeito ao futebol. Mas todos os esportes podem ser afetados", avaliou Darmanin em entrevista à rádio France Info.

Amanhã, a capital francesa será palco do duelo entre PSG e Barcelona, no estádio Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida das quartas de final, às 21h (16h, horário de Brasília).

Gérald Darmanin explicou ainda à rádio francesa ter pedido à Direção-Geral de Segurança Interna (DGSI) que compartilhassem informações com os serviços de segurança dos outros países que também recebem as quartas de final, uma vez que a ameaça de terrorismo não era apenas para o jogo entre PSG e Barcelona.