Padre polonês de orgia sexual é condenado a 18 meses de prisão

VARSÓVIA (Reuters) - Um padre polonês foi condenado a 18 meses de prisão por crimes sexuais e relacionados a drogas, disse a agência estatal de notícias PAP nesta terça-feira, após incidente em que um homem teria desmaiado durante uma orgia na casa do clérigo.

Segundo reportagens da imprensa polonesa, um homem desmaiou na festa após tomar em excesso pílulas para disfunção erétil. Um dos presentes chamou uma ambulância, mas os paramédicos foram impedidos de entrar na casa e só puderam atender o homem após a polícia ser chamada, afirmam as reportagens.

O gabinete de imprensa da diocese não respondeu a um pedido por comentários por e-mail em um primeiro momento.

Chamado de Tomasz Z devido às leis de privacidade polonesas, o padre foi condenado por ofensas sexuais, fornecimento de drogas e por não ter prestado assistência a uma pessoa correndo risco de vida ou de sérias lesões corporais.

A Diocese de Sosnowiec, no sudoeste da Polônia, está envolvida em escândalo desde que surgiram as reportagens sobre a festa sexual na cidade de Dabrowa Gornicza no ano passado.

O bispo da diocese renunciou, disse o Vaticano na época, sem informar o motivo. Tomasz Z foi dispensado do clero no ano passado após as reportagens.

(Reportagem de Alan Charlish)