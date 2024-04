Operação contra garimpo em terra Yanomami explode helicóptero e prende um

Uma operação conjunta de Forças Armadas, Polícia Federal e Ibama contra o garimpo ilegal em Terra Yanomami, nesta terça-feira (9), destruiu um helicóptero e prendeu um suspeito.

O que aconteceu

Ação tem como foco desarticular pontos centrais de garimpo ilegal. Os agentes federais explodiram o helicóptero para inutilizar as infraestruturas de suporte a essa prática ilegal. Além da aeronave, também foram inutilizados cinco acampamentos e apreendidos diversos equipamentos, como motores, geradores, bombas d'água, freezers e aparelho de comunicação e conexão de internet via satélite.

Operação conjunta. Para desarticular e combater os garimpeiros, foram usados cerca de 130 militares e 20 veículos, entre viaturas, aeronaves e embarcações. A operação foi inicada em abril e deve durar até 31 de dezembro deste ano.

Ações ocorreram em três regiões. Desde que foi inciada, a operação já mirou garimpeiros ilegais em três regiões de Terra Indígena Yanomami (Homoxi, Xitei Pupunha e Rangel).

Foco no combate ao garimpo e promoção de saúde dos yanomami. "Esse tipo de ação continuará ocorrendo em cooperação com a Casa de Governo (em Roraima), para a desintrusão do garimpo ilegal no território indígena Yanomami e apoio à emergência de saúde pública de interesse nacional, enquanto for necessário", afirmou o Chefe do Estado-Maior da operação Catrimani II, Contra-Almirante Luis Manuel de Campos Mello.