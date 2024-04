Musk diz que Moraes mantém Lula em 'coleira'

(ANSA) - BRASÍLIA, 09 APR - O dono da plataforma X (antigo Twitter), Elon Musk, subiu o tom nas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que o magistrado mantém o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma "coleira".

"Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula em uma coleira", publicou o bilionário na noite desta segunda-feira (8).

Em outro post, Musk assegurou que o ministro "tirou Lula da cadeia" e, por isso, o petista "não toma ações contra ele".

O atual presidente foi libertado em 2019, após o STF ter revisto a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Na ocasião, Moraes votou a favor do entendimento anterior, que havia permitido o encarceramento de Lula antes do julgamento de todos os recursos.

As críticas de Musk ao ministro começaram no fim de semana, quando o bilionário o acusou de praticar censura e defendeu seu impeachment.

Em meio à crise, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), defendeu a regulamentação das redes sociais.

"Considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada", afirmou Pacheco ao lado do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e do líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido).

Ele lembrou que o Senado aprovou em 2020 o Projeto de Lei 2630 sobre a regulamentação das plataformas, projeto que está travado na Câmara dos Deputados. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.