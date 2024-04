MT vendeu 55,91% da safra de soja 2023/24 até março, diz Imea

São Paulo, 9 - O Estado de Mato Grosso vendeu 55,91% da safra de soja 2023/24 até o mês de março, conforme relatório semanal do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Na comparação com fevereiro, houve um avanço de 9,59 pontos porcentuais. Mas as vendas estão atrasadas em relação março do ano passado, quando 60,85% da safra 2022/23 tinha sido comercializada. O atraso é de 4,94 pontos porcentuais, segundo o Imea. Também há atraso em relação à média histórica de cinco anos, de 71,51%.Em relação à safra 2024/25, o Imea informou que 6,83% foi comercializado até março. Em relação a fevereiro, o avanço foi de 4,37 pontos porcentuais. Já na comparação com a safra anterior (2023/24), há queda de 0,73 ponto porcentual. Em igual época do ano passado, 7,56% da safra 2023/24 havia sido comercializada, segundo o instituto. As vendas também estão atrasadas em relação à média dos últimos cinco anos, de 18,22%, disse. MilhoProdutores de milho de Mato Grosso já comercializaram 96,06% da safra de inverno referente ao ciclo passado, de 2022/23, informou o Imea, em boletim semanal. Em relação a fevereiro de 2024, o avanço foi de 1,05 ponto porcentual.De acordo com o Imea, o avanço lento na comercialização de um mês para outro está atrelado "à queda de preço do cereal, que em março de 2024 caiu 9,63% ante fevereiro, com média de R$ 35,47 por saca", diz, no boletim.Já em relação à safra 2023/24, o avanço de um mês para outro na comercialização foi de 4,85 pontos porcentuais, alcançando agora 26,67% da colheita esperada. "O movimento foi reflexo da alta mensal de 7,93% no preço do grão", diz.Em relação à safra 2024/25, o Imea diz que, apesar da alta de 9,95% no preço do cereal, cotado em média a R$ 35,28 a saca, as negociações avançaram apenas 0,31 ponto porcentual até março, totalizando 1,01% do volume projetado para a safra. "Esse porcentual esta 8,61 pontos porcentuais e 7,09 pontos porcentuais atrás da média dos últimos cinco anos e de igual período da safra 2023/24, respectivamente", aponta o instituto.Algodão