Homem sai para caçar e morre baleado no RS; há suspeita de tiro acidental

Um homem de 28 anos morreu após ser atingido por um suposto disparo acidental durante uma caçada em Maçambará (RS).

O que aconteceu

A arma de Renan Mattana caiu no chão da caminhonete e disparou acidentalmente, segundo testemunhas. As informações constam no boletim de ocorrência da Polícia Civil, registrado no sábado (6).

Ele foi levado a um hospital de São Borja e teve morte constatada no local. A Polícia Civil aguarda laudos de perícia para determinar as circunstâncias da morte.

As armas de Renan e das pessoas que o acompanhavam também serão periciadas. O carro no qual a vítima estava, que tinha uma caçamba adaptada com cadeiras, também passará por averiguação.

Vítima deixa esposa grávida de gêmeos. A informação foi compartilhada por familiares nas redes sociais. O corpo dele foi velado na noite do domingo (7).

Associação lamenta morte. "Que a notícia dessa triste fatalidade possa servir para conscientização de outros caçadores por todo país sobre o manuseio seguro de seus equipamentos", afirmou a Associação Brasileira de Caçadores em nota publicada nas redes sociais.