Morre, aos 94 anos, o físico Peter Higgs, ganhador do Prêmio Nobel

O cientista britânico Peter Higgs, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 2013 por seus trabalhos teóricos sobre o bóson de Higgs, conhecido como a "partícula de Deus" e considerado a chave da estrutura da matéria, morreu na segunda-feira aos 94 anos.

"Morreu pacificamente em sua casa na segunda-feira, 8 de abril, depois de uma curta enfermidade", informou a Universidade de Edimburgo em nota.

O físico foi autor, em 1964, da teoria do bóson que depois levou seu nome e cuja demonstração prática demorou quase meio século.

A universidade, onde Higgs foi professor durante quatro décadas, o qualificou como "um grande professor e mentor, que inspirou gerações de jovens cientistas".

"Sua família pediu aos meios de comunicação e ao público que respeitem sua privacidade nesse momento", acrescentou.

Higgs recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2013 ao lado do belga François Englert por seu trabalho em 1964 para sustentar as bases teóricas que levaram, décadas depois, à identificação do bóson em 2012 no laboratório europeu para a pesquisa nuclear, CERN, localizado na Suíça.

O bóson de Higgs é um elemento-chave da estrutura fundamental da matéria que atribui massa a todas as demais, segundo a teoria conhecida como "modelo-padrão".

Nos esforços para divulgar essa teoria a um público mais amplo, foi batizada como "partícula de Deus", já que está em todo lugar e, ao mesmo tempo, é esquiva.

Higgs, que odiava celulares, soube que havia ganhado o Nobel quando uma vizinha o parabenizou na rua. "Como me sinto? Muito feliz certamente e aliviado de que isso tenha acabado. Demorou a chegar", declarou à época.

- "Modéstia pouco comum" -

"Peter Higgs era uma pessoa extraordinária, um cientista realmente talentoso cuja visão e imaginação enriqueceram nosso conhecimento sobre o mundo que nos rodeia", destacou Peter Mathieson, diretor da Universidade de Edimburgo, citado no comunicado.

"Seu trabalho pioneiro motivou milhares de cientistas, e seu legado seguirá inspirando muitos mais durante gerações", acrescentou.

A diretora-geral do CERN, Fabiola Gianotti, celebrou uma "figura imensamente inspiradora para os físicos de todo o mundo, um homem de uma modéstia pouco comum, um grande professor e alguém que explicava a física de uma forma muito simples, mas profunda".

Higgs, nascido em 29 de maio de 1929 em Newcastle, no norte da Inglaterra, obteve um doutorado no King's College de Londres e era titular de vários diplomas honoríficos.

Também recebeu inúmeros prêmios (Royal Society, Institute of Physics, entre outros).

O primeiro artigo que o pesquisador escreveu sobre o bóson foi rejeitado pela revista Physics Letters, editada naquele momento pelo CERN, que anos mais tarde atestou a validade de sua teoria.

Uma segunda versão mais elaborada do artigo foi publicada logo depois nos Estados Unidos.

O CERN anunciou a descoberta da "partícula de Deus" em 4 de julho de 2012, graças ao maior acelerador de partículas do mundo.

"Não imaginava de forma alguma que isso aconteceria enquanto vivesse", declarou naquele momento o cientista após o anúncio.

gmo/cla/ib/an/mb/mvv/aa/dd

© Agence France-Presse