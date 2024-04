Minério de ferro amplia ganhos com esperança de melhora da demanda da China

CINGAPURA/PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro ampliaram os ganhos pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, sustentados por esperanças crescentes de melhora na demanda na China, maior mercado consumidor do produto, nas próximas semanas.

O minério de ferro mais negociado para setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 5,63%, a 815,5 iuanes (112,73 dólares) por tonelada, seu nível mais alto desde 25 de março, após um aumento de mais de 3% na segunda-feira.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subia 3,54%, a 107,95 dólares por tonelada, seu nível mais alto desde 26 de março, depois de avançar mais de 6% na sessão anterior.

As expectativas macroeconômicas gerais melhoraram um pouco após o anúncio da China em relação a suas políticas, incluindo o controle da produção de aço bruto, disseram os analistas da Huatai Futures em uma nota. Na última quarta-feira, a China revelou planos para administrar a produção este ano.

"As margens do aço melhoraram, o que pode encorajar as siderúrgicas a retomar a produção mais tarde, gerando, assim, mais necessidade de minério", disse a Huatai Futures, citando os altos estoques de minério nos portos e os embarques acima do normal como possíveis obstáculos.

Há também expectativa de que algumas siderúrgicas possam aumentar a produção para gerar mais fluxo de caixa antes de serem obrigadas a reduzir a produção no final deste ano, disseram os analistas.

A enxurrada de reabastecimento pós-feriado entre as siderúrgicas chinesas também ajudou o sentimento na terça-feira.

Os volumes de transações de minério de ferro nos principais portos aumentaram para 1,63 milhão de toneladas na segunda-feira, ante 305.000 toneladas no domingo, um dia útil na China, segundo dados da consultoria Mysteel.

A óbvia competitividade de custo do minério de ferro em relação à sucata de aço aumentou a atratividade da matéria-prima para a fabricação de aço, já que as margens permanecem apertadas, apesar de alguma melhora.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian também registraram ganhos, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 3,36% e 2,5%, respectivamente.

(Reportagem de Cassandra Yap e Amy Lv)