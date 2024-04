Mercado eleva projeções para inflação neste ano e no próximo

Analistas consultados pelo Banco Central elevaram a perspectiva para a inflação neste ano e no próximo, vendo ainda um pouco mais de crescimento em 2024, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta terça-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2024 subiu 0,01 ponto percentual, a 3,76%. Para 2025 o ajuste foi de 0,02 ponto para cima, a 3,53%.

Para os dois anos seguintes a conta permanece em 3,50% pela 40ª semana seguida.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento este ano melhorou em 0,01 ponto percentual, a 1,90%, permanecendo em 2,0% para o ano que vem.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve alterações no cenário para a taxa básica de juros, com a Selic estimada em 9,0% ao final de 2024 e em 8,50% em 2025.

Para a reunião de política monetária de 7 a 8 de maio, os analistas consultados pelo BC veem novo corte de 0,5 ponto percentual para a Selic, atualmente em 10,75% ao ano.