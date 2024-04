Menina de 3 anos baleada segue internada; mãe e irmão tiveram alta no RJ

Do UOL, São Paulo

A menina que foi baleada ontem durante um confronto que matou estudante da UFFRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), em Seropédica (RJ), continua internada.

O que aconteceu

Uma mãe e seus dois filhos foram atingidos por balas perdidas. Os tiros foram disparados ontem durante um conflito entre criminosos no centro da cidade. Os três foram levados ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

A menina, de 3 anos, segue internada em estado grave. Ela ficou com duas balas alojadas no corpo, uma na região cervical e a outra entrou pelo ombro esquerdo até o tórax. Ainda hoje, passará por cirurgia para corrigir fratura do braço esquerdo pela equipe de ortopedia e neurocirurgia.

A mãe Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, e o filho de 1 ano tiveram alta. A mulher teve ferimento na perna esquerda, mas sem lesão óssea, e o bebê no joelho. Os dois puderam ir para casa sob orientações médicas.

Um homem foi preso. Polícia apreendeu fuzil, duas pistolas e uma granada de mão. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e a ocorrência está sendo investigada.