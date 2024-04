Sem citar Musk, Lula critica viagens espaciais: 'Vai ter que viver aqui'

O presidente Lula criticou hoje bilionários que fazem investimentos em exploração espacial. O petista cobrou que eles façam investimentos na preservação ambiental na Terra em vez de pagar por viagens ao espaço.

O que aconteceu

Lula disse que bilionários têm que "aprender a viver aqui". "A gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, fazer viagem para ver se encontra espaço lá, mas não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui", afirmou o presidente.

Ele vai ter que utilizar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas. Lula, em lançamento de programa de preservação da Amazônia

Elon Musk é um dos empresários que investe em exploração espacial. No mês passado, o dono da Space X realizou o terceiro voo teste da espaçonave Starship, projetada para alcançar a Lua e Marte. O lançamento, sem tripulantes, foi considerado o mais bem-sucedido projeto até o momento, apesar da base ter perdido contato com a nave quando ela se encaminhava para voltar à órbita da Terra.

Lula participou de lançamento de programa para reduzir o desmatamento e as queimadas na Amazônia. A iniciativa prevê R$ 730 milhões em investimentos da União para promover o desenvolvimento sustentável em 70 municípios da região.

Dinheiro será destinado a ações nos municípios a pela lógica do "pagamento por performance". Segundo o governo federal, quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior será o valor investido. O parâmetro será o sistema de monitoramento Prodes, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O duelo entre Musk e Alexandre de Moraes

Também dono do X (antigo Twitter), Musk tem feito críticas ao ministro do STF. Em ataques publicados na plataforma no último final de semana, o bilionário ameaça não cumprir decisões judiciais sobre restrição ou bloqueio de perfis no X.

O bilionário acusa Moraes de "censura agressiva". Ele diz que as decisões de Moraes "violam a lei brasileira". Musk fez o comentário compartilhando uma sequência de publicações do jornalista norte-americano Michael Shellenberger com o título "Twitter Files Brasil".

Para o dono do X, o ministro "colocou dedo na balança para eleger Lula". O empresário questionou por que os congressistas brasileiros não promovem ações contra o ministro, sugeriu que Moraes ajudou Lula nas eleições e, por esse motivo, o petista "não tomará nenhuma atitude contra ele".

Moraes mandou abrir inquérito contra Musk

O ministro determinou a instauração do inquérito em decisão proferida no domingo (7). O documento exige a apuração em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime. No sábado (6), o bilionário anunciou que estava retirando todas as restrições de contas no X determinadas pelo Judiciário brasileiro.

Moraes também exigiu a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais. Ele argumenta que a inclusão seria por, em tese, "dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X, em conexão com os fatos investigados" em outros inquéritos na Suprema Corte, incluindo o inquérito das milícias digitais. Esse processo que apura a existência de ações antidemocráticas com grande quantidade de informações falsas nas redes sociais, e seu financiamento.