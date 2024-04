Kotscho: MBL achar que família Bolsonaro está moderada é a ópera do absurdo

O comentarista Ricardo Kotscho disse no UOL News desta terça (9) que a repercussão entre a extrema direita da participação ontem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no programa Roda Viva, da TV Cultura, parece uma ópera do absurdo. Depois da entrevista, o Movimento Brasil Livre (MBL) foi às redes sociais confrontar a família Bolsonaro.

Eu estou na ópera do absurdo. O Flávio Bolsonaro estava muito manso ontem no Roda Viva. Não atacou Alexandre de Moraes (ministro do Supremo Tribunal Federal) e foi contra o impeachment dele por uma razão muito simples. Ele tem um monte de pepinos na Justiça e pode ir parar no Supremo. Estava salvando a própria pele. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Kotscho classificou como mentirosas as declarações do senador no programa e disse que sua atitude fez a família Bolsonaro parecer moderada aos olhos da extrema direita.

Ele falou um monte de mentiras, sobre ele mesmo, sobe as milícias, o pai dele, um legítimo herdeiro do Bolsonaro. Eu nem sabia que o MBL existia [ainda]. Ele foi muito falado na época do impeachment da Dilma e depois sumiu. Não formaram partido até hoje. Isso não deve preocupar muito a família Bolsonaro. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

O MBL deve estar achando que a família Bolsonaro está muito moderada, porque não quer o impeachment do Alexandre de Moraes. É a ópera do absurdo, mas o Flávio apanhou muito ontem, nas redes sociais, das milícias digitais bolsonaristas. Não só o MBL, um monte de gente repercutiu isso muito. O lado manso do Flávio no Roda Viva pegou mal entre a turma dele. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: