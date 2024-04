Juiz ordena prisão sem fiança para italianos detidos por estupro

MADRI, 9 ABR (ANSA) - Um juiz ordenou nesta terça-feira (9) a prisão preventiva sem possibilidade de fiança para os quatro jovens italianos detidos acusados de estupro coletivo contra uma brasileira no último domingo (7).

A informação foi revelada por fontes da Ufam, grupo operacional policial de atendimento às famílias e mulheres vítimas de abuso, que investiga o caso de violência sexual.

Após o crime ocorrido no apartamento do resort Playa de Palma, a jovem conseguiu fugir com um dos passaportes dos criminosos e foi até uma delegacia local.

O protocolo estabelecido para vítimas de violência sexual foi imediatamente ativado e a brasileira foi levada a um centro médico, onde foi examinada e foram encontradas lesões compatíveis com violência sexual.

Na sequência, a polícia abriu uma investigação para identificar os responsáveis e apurou que os quatro italianos, com idades entre 24 e 27 anos, tinham planejado voltar para a Itália em um voo na mesma data do crime.

No entanto, as autoridades espanholas fizeram uma vistoria no apartamento e detiveram os jovens. A justiça então emitiu uma ordem de prisão preventiva sem fiança, por risco de fuga.

(ANSA).

