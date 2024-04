Josias: Lula deveria ser mais explícito ao dar recado para Elon Musk

O presidente Lula (PT) deveria ser mais explícito ao se referir ao empresário Elon Musk após ataques ao ministro Alexandre de Moraes, disse o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (9).

Lula criticou bilionários que fazem investimentos em exploração espacial. O petista cobrou que eles façam investimentos na preservação ambiental na Terra em vez de pagar por viagens ao espaço.

O Lula devia ser explícito. Se ele quer se referir ao Elon Musk, ele que se refira diretamente. É um recado ao Musk porque ele tem uma empresa que desenvolve foguetes. Se o objetivo é esse, ele deveria ser mais explícito.

Acho que ele [Lula] não precisa disso porque seria dar uma importância exacerbada a um personagem que está fazendo o jogo dele.

O que aconteceu

Lula disse que bilionários têm que "aprender a viver aqui". "A gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, fazer viagem para ver se encontra espaço lá, mas não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui", afirmou o presidente.

Ele vai ter que utilizar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas.

Lula, em lançamento de programa de preservação da Amazônia

Elon Musk é um dos empresários que investe em exploração espacial. No mês passado, o dono da Space X realizou o terceiro voo teste da espaçonave Starship, projetada para alcançar a Lua e Marte. O lançamento, sem tripulantes, foi considerado o mais bem-sucedido projeto até o momento, apesar da base ter perdido contato com a nave quando ela se encaminhava para voltar à órbita da Terra.

Lula participou de lançamento de programa para reduzir o desmatamento e as queimadas na Amazônia. A iniciativa prevê R$ 730 milhões em investimentos da União para promover o desenvolvimento sustentável em 70 municípios da região.

Dinheiro será destinado a ações nos municípios a pela lógica do "pagamento por performance". Segundo o governo federal, quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior será o valor investido. O parâmetro será o sistema de monitoramento Prodes, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

