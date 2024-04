Jogos: Brasil carimba 1 vaga no levantamento de peso e 2 no taekwondo

09/04/2024 19h36

Taekwondo

Foi uma estreia de gala dos brasileiros na abertura do Pré-Olímpico. Netinho e Henrique Marques faturaram duas vagas para o país nos Jogos ao avançarem às finais. Na categoria dos 80 kg, venceu com facilidade a estreia contra o boliviano Sergio Olguin, com vitória por 2 a 0 (duplo 13/0). Na luta seguinte, na semifinal, o brasileiro derrotou o argentino José Luis Acuña por 2 a 0 (14/0 e 6/5).

Na categoria dos 80 kg, Henrique Marques sobrou na primeira luta contra o porto-riquenho Diego Vargas com triunfo de 2 a 0 (12/0 e 14/4). Na semi, contra o dominicano Moises Hernandéz, o brasileiro tinha placar favorável de 2 a 0, mas como não houve nenhum golpe em dois rounds, foram os juízes que decidiram a vitória de Henrique Marques.

Única representante feminina do Brasil, a paulista Maria Clara Pacheco estreia nesta quarta (10), nos 57 kg. Bronze no Mundial em 2023 e prata no Pan de Santiago, a brasileira disputa os combates preliminares a partir das 10h (horário de Brasília).