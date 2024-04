Jogador da Roma é multado por comparar Lazio a rato

ROMA, 9 ABR (ANSA) - As autoridades esportivas da Itália multaram o zagueiro Gianluca Mancini, da Roma, por ter celebrado a vitória em cima da Lazio agitando uma bandeira que tinha as cores da rival e um rato.

Os promotores da Federação Italiana de Futebol (Figc) aplicaram uma multa ao jogador avaliada em 5 mil euros (cerca de R$ 27,1 mil). Com isso, o defensor não foi suspenso e estará em campo regularmente contra a Udinese no próximo domingo (14).

Após a vitória por 1 a 0 em cima da Lazio, que encerrou um longo jejum da Roma em duelos contra o maior rival, Mancini pegou a bandeira dos torcedores e a agitou para festejar o importante o triunfo. Na sequência, o zagueiro pediu desculpas pelo gesto e garantiu que não tinha intenção de ofender ninguém.

A celebração de Mancini sob a Curva Sud já entrou para a história do clássico da capital italiana, tanto que o gesto foi eternizado em memes e tornou-se símbolo para vários torcedores giallorossi. Inúmeras camisetas com a imagem do atleta agitando a bandeira já foram produzidas.

Faltando sete rodadas para o fim do Campeonato Italiano, a Roma ocupa a quinta colocação, com 55 pontos, três atrás do Bologna, que está em quarto e marca presença na zona de classificação para a Champions League. (ANSA).

