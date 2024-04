Italianos são presos por estupro de brasileira na Espanha

MADRID, 9 ABR (ANSA) - Quatro turistas italianos foram detidos nesta terça-feira (9) por estupro coletivo contra uma jovem brasileira no resort Playa de Palma, em Palma de Maiorca, na Espanha, informaram fontes policiais.

Segundo relatos da vítima, o crime ocorreu durante a madrugada do domingo passado (7), entre as 2h e 6h da manhã (horário local).

A mulher, de origem brasileira, teria conhecido um dos italianos em frente a uma conceituada discoteca e teria concordado em acompanhá-lo até seu apartamento em Playa de Palma, nas Ilhas Baleares.

Os dois saíram da boate em um táxi, enquanto os outros três amigos do turista italiano teriam ido em outro carro de transporte. Ao chegar no quarto, a brasileira encontrou com todos os jovens, que a teriam estuprado coletivamente.

Logo após a violência sofrida, a brasileira diz que conseguiu fugir e levar o passaporte de um dos agressores. Na sequência, denunciou o crime a um grupo de policiais de Palma de Maiorca.

Todos os detidos, entre 24 e 27 anos de idade, se apresentaram hoje perante às autoridades judiciais para interrogatório.

De acordo com fontes jurídicas citadas pela imprensa espanhola, os quatro italianos apenas responderam às perguntas do próprio advogado, negando violência de gangues, assim como dois dos detidos já haviam feito perante à polícia. (ANSA).

