Itália revisa projeção de crescimento do PIB em 2024 para 1%

ROMA, 9 ABR (ANSA) - O governo da Itália reduziu a projeção de crescimento do produto interno bruto (PIB) em 2024 de 1,2% para 1%.

A nova estimativa está no Documento de Economia e Finanças (DEF), que delineia as previsões para os próximos anos e que foi aprovado nesta terça-feira (9) pelo Conselho dos Ministros. Para 2025 e 2026, as expectativas em relação ao PIB são de altas de 1,2% e 1,1%, respectivamente.

"Nossas projeções foram revisadas para baixo. São previsões complicadas de se fazer em um ambiente internacional e geopolítico complicado", disse o ministro da Economia italiano, Giancarlo Giorgetti.

O governo também prevê uma dívida pública de 137,8% do PIB em 2024, de 138,9% em 2025 e de 139,8% em 2026, revertendo a tendência de queda que era projetada no fim do ano passado.

Já o déficit fiscal deve fechar o ano em 4,3% do PIB, caindo para 3,7% em 2025 e 3% em 2026. "Estamos pensando em como caminhar ainda mais na direção do corte de gastos", disse Giorgetti, que culpa o "Superbonus", programa criado pelo governo de Giuseppe Conte em 2020 para incentivar obras de eficiência energética e antissísmicas em troca de desonerações fiscais, pelo aumento da dívida pública.

"Não desejávamos o desastre do Superbonus, que complica o quadro", salientou. (ANSA).

