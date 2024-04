Itália aprova emissão de selo em homenagem a Berlusconi

ROMA, 9 ABR (ANSA) - O governo italiano aprovou nesta terça-feira (9) a emissão de um selo postal em homenagem ao ex-primeiro-ministro do país Silvio Berlusconi, morto no último dia 12 de junho, aos 86 anos.

O empresário faleceu em decorrência de uma leucemia crônica, depois de dominar e polarizar a vida pública italiana durante décadas.

"O selo postal dedicado a Berlusconi, que será emitido um ano após a sua morte, é o justo reconhecimento de um grande italiano que serviu e honrou a República em todas as funções que desempenhou", disse a vice-presidente do Senado, Licia Ronzullli (FI).

Já Emilio Rossi, deputado do partido Força Itália, fez um agradecimento ao governo da nação por aceitar a proposta do ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso.

Essa não será a primeira vez que Berlusconi será destaque de um selo postal, pois Líbia, Libéria, Serra Leoa, Moçambique e Níger já prestaram homenagens semelhantes ao italiano. (ANSA).

