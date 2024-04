Incorporadora Moura Dubeux prevê crescer em lançamentos com perspectiva otimista para 2024

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A incorporadora Moura Dubeux prevê crescer em lançamentos e alcançar um valor geral de vendas líquido de até 2,2 bilhões de reais este ano, em meio a uma perspectiva otimista para o setor imobiliário, afirmou o presidente-executivo, Diego Villar, nesta terça-feira.

A incorporadora de alto padrão com operação nos Estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, registrou um VGV líquido de 346,7 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 39,5% ante o mesmo período em 2023. No ano passado, o VGV líquido totalizou 1,6 bilhão de reais.

"A gente vê espaço para aumentar nossos lançamentos, principalmente nas três principais capitais, que são Salvador, Recife e Fortaleza, que é onde a gente vai se manter bastante firme nos nossos investimentos", afirmou Villar à Reuters.

"Ano passado a gente lançou 1,6 bilhão (de reais). Esse ano deverá ser alguma coisa entre 1,8 bilhão e 2,2 bilhões (em VGV líquido)."

O executivo citou, entre os ventos favoráveis para o setor, um ciclo de redução na taxa básica de juros e mais investimentos públicos no Nordeste, o que traz maior "dinamismo econômico" para a região.

A MD possui uma marca voltada para o segmento de médio padrão, a Mood, para clientes com renda mensal entre 12 mil e 15 mil reais, que segundo Villar pode se beneficiar de uma eventual elevação do teto do programa Minha Casa Minha Vida.

"Se isso acontecer a Mood ainda tem mais amplitude de crescimento dentro da nossa região", disse o executivo, acrescentando que o mercado de imóveis de 350 mil a 500 mil reais - faixa média de preços das unidades da Mood - "é enorme no Nordeste e hoje não é tão bem explorado por causa do aumento do custo da construção civil".

Villar disse que existe uma demanda reprimida por imóveis voltados para essa faixa de renda e, caso haja um subsídio, é esperada uma procura ainda maior.