Ibovespa sobe com Petrobras; Vale arrefece

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta terça-feira, com as ações da Petrobras entre os principais suportes, em meio a expectativas relacionadas à distribuição de dividendos extraordinários pela companhia, enquanto Vale reduzia o fôlego após uma abertura mais positiva acompanhando a alta do minério de ferro na China.

Às 10h33, o Ibovespa subia 0,63%, a 129.674,4 pontos. O volume financeiro somava 2,1 bilhões de reais.

Em meio à agenda esvaziada no exterior, o clima no mercado também é de expectativa para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI na sigla em inglês) dos EUA de março na quarta-feira, quando também será divulgada a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

"Investidores seguem atentos a sinais de quando o ciclo de cortes de juros nos EUA poderá ter início, após os dados de mercado de trabalho renovarem incertezas sobre esse processo", observaram economistas do Bradesco chefiados por Fernando Honorato em relatório a clientes nesta terça-feira.

Nos EUA, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, tinha elevação de 0,38%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro recuava a 4,3837%, de 4,424% na véspera.

A quarta-feira também é um dos pontos altos do calendário macroeconômico da semana no Brasil, uma vez que será conhecido o IPCA de março, o que também deve ajudar a calibrar as apostas sobre a taxa terminal da Selic no atual ciclo de afrouxamento monetário no país.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 0,70%, a 38,90 reais, ainda refletindo expectativas envolvendo a presidência da estatal e a distribuição de dividendos pela companhia. Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a decisão sobre a distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas cabe à empresa, mas destacou que o debate está bem encaminhado.

- VALE ON caía 0,16%, a 62,87 reais, depois de ter subido a 63,87 reais nos primeiros negócios, em mais um dia de alta dos preços futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 5,63%. O bank of America cortou a recomendação das ações da Vale para "neutra" e reduziu o preço-alvo de 95 para 62 reais. O UBS BB cortou o preço-alvo dos ADRs da companhia de 15 para 13 dólares, enquanto manteve a recomendação "neutra".

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,69%, a 33,45 reais, enquanto BRADESCO PN subia 1,16%, a 14,79 reais.

- B3 ON avançava 0,25%, a 12,16 reais, em meio a decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), incluindo despacho desfavorável à empresa em um caso de 5,4 bilhões de reais que questiona a amortização de ágio gerada pela incorporação de ações da Bovespa em 2008, mas também decisão favorável cancelando 1,5 bilhão de reais de um auto de infração da Receita Federal relacionado a investimento na CME Group.

- SABESP ON subia 0,83%, a 85,20 reais, após a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizar um reajuste tarifário de 6,4469% em relação aos valores atualmente em vigor.

- PETRORECONCAVO ON avançava 0,14%, a 21,20 reais. A companhia reportou que chegou a quase 172 milhões de barris de reservas provadas mais prováveis no final de dezembro do ano passado, após nova certificação elaborada pela consultoria independente Netherland, Sewell & Associates.

- CVC BRASIL ON caía 0,75%, a 2,65 reais, após afirmar que começou seu processo de transição de diretor financeiro, cargo cujo executivo Felipe Pinto Gomes tomará posse a partir de 1º de maio. Felipe Gomes substituirá José Carlos Wollenweber Filho, que além de CFO também ocupava os postos de diretor de relação com investidores (DRI) e de governança corporativa e compliance.

- TENDA ON, que não está no Ibovespa, disparava 7,03%, a 14,16 reais, após divulgar prévia operacional do primeiro trimestre, com vendas líquidas consolidadas de 964,8 milhões de reais no primeiro trimestre. Na contramão, MRV&CO ON perdia 1,73%.