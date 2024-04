Hamas diz ter recuperado 400 corpos perto de hospital em Gaza

Quase 400 corpos foram recuperados perto do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa, depois que as forças israelenses se retiraram da área na semana passada, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (9).

De acordo com a Defesa Civil de Gaza, citada pela Sky News, o total de vítimas não inclui pessoas enterradas nas dependências do hospital. Já o porta-voz da organização, Mahmoud Basal, explicou à CNN que os trabalhadores ainda estão tentando recuperar os corpos enterrados em Al Shifa.

Para o grupo fundamentalista islâmico Hamas, existem "dezenas" de cadáveres debaixo da terra e da areia. Uma missão liderada pela Organização Mundial da Saúde está atualmente localizada nas proximidades do hospital para ajudar na operação.

Após atuar contra supostos combatentes por cerca de duas semanas, Israel retirou as suas tropas dAl-Shifa no último dia 1º de abril e equipes médicas palestinas e famílias regressaram ao local em busca de restos humanos.