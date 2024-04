Gabriel Jesus diz não se lembrar da última vez que jogou sem dor

O atacante do Arsenal Gabriel Jesus sofreu uma série de lesões desde a Copa do Mundo de 2022 e o brasileiro disse que não se lembra da última vez que jogou sem dor.

O jogador de 27 anos foi submetido a uma cirurgia no joelho depois de se lesionar no Catar, antes de sofrer três outros contratempos devido a problemas relacionados ao joelho.

Com o Arsenal na liderança da Premier League e pronto para enfrentar o Bayern de Munique na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões na terça-feira (9), um Jesus em plena forma pode ser um fator importante no final da temporada.

"Às vezes eu sinto [o joelho], não me lembro do último dia em que joguei futebol sem dor", disse Jesus aos repórteres na segunda-feira (8). "Infelizmente, tenho tido alguns problemas e as pessoas nem sempre veem isso. Mas mentalmente, eu tento ser forte."

Gabriel Jesus, que marcou oito gols em todas as competições nesta temporada, disse que não está preocupado com a possibilidade de o Arsenal contratar um novo atacante no final da temporada.

"Eles já sabem se querem um ou não. Isso pode ser uma questão para eles. Meu trabalho é treinar duro e melhorar o que tenho que fazer. As especulações sempre existirão", acrescentou.

Depois de receber o Bayern na Liga dos Campeões, o Arsenal enfrenta o Aston Villa no domingo (14).

