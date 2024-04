Frente parlamentar une Itália e Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE, 9 ABR (ANSA) - O Rio Grande do Sul, quarta maior economia do Brasil e lar de 3,2 milhões de descendentes de italianos - um terço da população do estado - ganhou uma frente parlamentar bilateral para construir novas pontes com os territórios de suas raízes.

A iniciativa, que já teve a adesão de 45 dos 55 deputados estaduais, cobrindo todo o espectro político, foi celebrada com um evento solene e concorrido no Teatro Dante Barone, no centro histórico de Porto Alegre, por ocasião da visita do embaixador italiano no Brasil, Alessandro Cortese. Também marcaram presença o governador Eduardo Leite, o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e o presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Adolfo Brito.

"A Frente Itália-Brasil é uma importante ferramenta para fortalecer as relações históricas entre o povo gaúcho e o povo italiano", observou Cortese em seu discurso, destacando como quase todos os parlamentares do estado decidiram aderir, "uma demonstração de que as relações entre os países se baseiam em uma proximidade natural".

O embaixador - também ex-conselheiro diplomático do presidente da Câmara dos Deputados (2008-2012) - lembrou como "o Parlamento representa todo o povo, na sua diversidade e na sua riqueza", sublinhando o importante caráter de "inclusividade" da Frente, que ganha ainda maior valor à luz das comemorações pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

E o novo organismo - presidido pelo deputado Guilherme Pasin - contribuirá para as comemorações de 2025, quando o Rio Grande do Sul celebra o mesmo aniversário (a imigração em massa no estado começou em 1875, proveniente sobretudo do nordeste da Itália).

Justamente para prosseguir com um quadro homogêneo e coordenado de preparação das comemorações pelos 150 anos da imigração no Rio Grande do Sul, o governador - que recebeu Cortese no Palácio Piratini com honras militares - criou uma comissão encarregada das celebrações, que serão disseminadas por todo o estado, onde existem vinícolas de excelência, tanto que 90% dos vinhos e espumantes brasileiros são produzidos em solo gaúcho.

Em seu seu discurso, Leite lembrou que fará uma missão à Itália nos próximos dias (a partida está prevista para sexta-feira, 12 de abril), que o levará ao Vêneto para abrir novos canais de intercâmbio.

Durante o evento no Teatro Barone, Caruso, um dos mais jovens cônsules-gerais da Itália (34 anos em junho), recebeu a medalha da 56ª Legislatura em clima de grande festa: um reconhecimento pelo trabalho realizado em dois anos à frente da sede diplomática de Porto Alegre, onde deu início a um programa de aproximação com as comunidades e de modernização dos serviços consulares. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.