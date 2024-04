Flamengo enfrenta Palestino em casa buscando confirmar seu favoritismo na Libertadores

Com moral nas alturas após encerrar um jejum de um ano e meio sem títulos, o Flamengo espera mostrar suas credenciais como grande favorito à conquista da Copa Libertadores-2024 ao receber o Palestino do Chile, nesta quarta-feira (9), no Maracanã.

O time rubro-negro conquistou no domingo o Campeonato Carioca, virando a página ruim da temporada 2023, em que passou em branco em sete competições.

O Flamengo não levantava um troféu desde outubro de 2022, quando conquistou sua terceira Libertadores e sua quarta Copa do Brasil.

Embora o Campeonato Carioca esteja longe do nível do principal torneio de clubes da América do Sul, a conquista motiva um dos times mais fortes do continente, que ainda não perdeu este ano (foram onze vitórias e cinco empates).

"Começamos bem o ano, mostrando que somos o melhor time do Rio. Agora temos que mostrar que somos os melhores do Brasil", disse o capitão, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, após a vitória sobre o modesto Nova Iguaçu na final (4 a 0 no placar agregado).

- Dúvida no ataque -

O time rubro-negro exibiu na competição estadual as cartas que fizeram de Tite um técnico renomado: equilíbrio entre defesa e ataque, priorizando a segurança da defesa (sofreu apenas um gol em quinze jogos), o que às vezes tira o brilho do seu futebol.

"Temos um estilo de jogo de pressionar assim que perdemos a bola, não importa onde estejamos", explicou o atacante Bruno Henrique.

Mas essa regularidade e força do elenco não apareceram na estreia na 'Liberta', o que faz com que o time precise conquistar os três pontos no Maracanã às 21h30 (horário de Brasília).

Apesar de ficar com um jogador a mais a partir do minuto 61, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Millonarios na última terça-feira, na altitude de Bogotá, na abertura do Grupo E.

O jogo foi disputado em uma cidade localizada 2.600 metros acima do nível do mar, mas o ponto pareceu insuficiente para o time carioca, ainda mais depois que o Bolívar abriu vantagem ao golear o Palestino por 4 a 0 no Chile, no outro jogo da chave.

E também pelo pouco volume ofensivo mostrado, contra um time do Millonarios que tem menos conquistas internacionais e muito menos dinheiro em sua conta bancária.

- Um retorno, duas ausências -

Na capital colombiana o Flamengo não contou com sua grande contratação para a temporada, Nicolás de la Cruz, devido a uma virose.

Mas o uruguaio já está à disposição para comandar o meio-campo do time carioca, que já avisou que "sempre" entrará em campo com o que tem de melhor no seu elenco, apesar da sequência de jogos que vem emendando e da visita ao Atlético-GO no domingo, na estreia no Brasileirão.

O Flamengo dificilmente poderá contar com o meia Gerson, que se recupera de uma cirurgia, e um de seus maiores ídolos, o atacante Gabigol, suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping.

Já o Palestino sabe que não terá o zagueiro Iván Román, expulso na derrota para o Bolívar. Sua vaga poderá ser ocupada por Antonio Ceza.

Os jogadores comandados pelo técnico Pablo Sánchez, atual quarto colocado do campeonato chileno, precisam somar pontos diante de um adversário muito difícil se não quiserem ficar longe da disputa pela classificação.

Prováveis escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Matías Viña - Nicolás de la Cruz, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta - Bruno Henrique, Pedro, Everton. Técnico: Tite.

Palestino: César Rigamonti - Benjamín Rojas, Antonio Ceza, Cristián Suárez, Dilan Zúñiga - Fernando Cornejo, Nicolás Linares, Misael Dávila - Bryan Carrasco, Gonzalo Sosa, Jonathan Benítez. Técnico: Pablo Sánchez.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

