Fedez revela ter tentado cometer suicídio aos 18 anos

ROMA, 9 ABR (ANSA) - O rapper italiano Fedez revelou que tentou tirar a própria vida durante um período conturbado de sua juventude.

"Tentei o suicídio quanto tinha 18 anos", declarou ele em ampla entrevista ao programa "Belve" da Rai2, que será exibido nesta terça-feira (9).

Segundo o artista, a tentativa de se matar estava ligada aos efeitos das drogas que ele usava na época.

Durante a conversa, ele também falou pela primeira vez sobre seu recente rompimento com a influenciadora digital e empresária Chiara Ferragni, com quem formava um dos casais mais badalados da Itália, e sua turbulenta relação com o mundo da política.

Entre momentos de emoção, ironia e até irritação, Fedez foi questionado se a polêmica envolvendo Ferragni, que viu seu império começar a ruim depois de ser multada pelo caso de promoção de um pandoro para caridade, em virtude de uma prática comercial desleal, influenciou sua separação.

"O caso Balocco influenciou a crise? Posso perguntar quando o seu amor realmente acabou?", foram alguns dos questionamentos feito pela jornalista Francesca Fagnani.

Após uma relutância inicial, Fedez confessa, de uma forma comovente, as muitas razões que levaram até a separação. Na sequência, ele ironiza uma pergunta sobre supostamente ter cometido uma traição.

"Até casar, eu era gay, era tudo falso, era tudo disfarce, agora desisto e gosto de 'buc***'?", rebateu o cantor de 34 anos que sobreviveu a um câncer de pâncreas.

Nos últimos anos, ele passou por desafios em relação ao seu estado de saúde e revelou inclusive ter sofrido depressão.

(ANSA).

