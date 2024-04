Explosão em usina hidrelétrica da Enel na Itália deixa três mortos e seis desaparecidos

Uma explosão em uma usina hidrelétrica da gigante energética Enel no centro da Itália, na tarde desta terça-feira (9), deixou três mortos e seis desaparecidos, informou à AFP a Prefeitura de Bolonha.

"Doze pessoas afetadas: três mortos, três feridos e seis desaparecidos" neste incidente ocorrido no estabelecimento operado pela Enel na localidade de Camugnano.

O grupo italiano Enel Green Power, subsidiária especializada em energias renováveis da Enel, indicou em comunicado divulgado pela mídia local que "houve um incêndio que afetou um transformador da central hidrelétrica" e garantiu que "todas as medidas de segurança" foram tomadas rapidamente para permitir a "evacuação adequada do pessoal" no local.

Um porta-voz da Enel esclareceu que a barragem não foi danificada pela explosão, mas que a produção de energia foi interrompida, sem causar impacto "no fornecimento de eletricidade a nível local e nacional".

Segundo o chefe dos bombeiros de Bolonha, Calogero Turturici, entrevistado pela televisão local, não é possível determinar de imediato as causas do acidente.

O local onde ocorreu a explosão está parcialmente inundado e cheio de fumaça, tornando-o inacessível no momento, acrescentou.

"Acompanhamos com preocupação a evolução deste assunto", reagiu o vice-primeiro-ministro, Antonio Tajani, na rede social X.

