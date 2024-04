Dia das Mães: 10 dicas para preparar a loja e turbinar as vendas

O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o varejo. Veja as dicas de especialistas para preparar a loja e aumentar as vendas deste ano.

Dia das mães para o varejo

Para setores como perfumaria, joias e moda feminina, é até mais importante do que o Natal, segundo Ênio Pinto, gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae.

O Natal tem a pulverização dos setores, já que mais pessoas são presenteadas. No Dia das Mães, a concentração é só nas mulheres, o que acaba turbinando as vendas de lojas de perfumaria, joias e moda feminina.

Ênio Pinto, gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae

Comércio deve investir no Dia das Mães. Dada a importância da data, os comerciantes devem se dedicar, e muito, para atrair clientes e vender bastante, diz Pinto. Vale, inclusive, aumentar a comissão dos vendedores, criar um ambiente aconchegante para o cliente e caprichar na experiência.

Vivemos a era das experiências. O cliente quer continuar pagando o preço, mas o empreendedor tem de entregar valor com a venda para que a experiência seja memorável

Ênio Pinto, gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae

Comércio deve começar a divulgar promoções agora

Consumidor já começa a pensar no Dia das Mães. Para Marcelo Solimeo, economista-chefe da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), assim como o consumidor já está procurando alternativas para presentear as mães, os lojistas devem iniciar a divulgar das suas promoções, quanto antes, para atrair o cliente para o estabelecimento.

O Dia das Mães é uma data muito importante para o comércio, por isso a concorrência é muita. O lojista precisa começar a trabalhar as ofertas e promoções agora para garantir boas vendas

Marcel Solimeo, economista-chefe da ACSP

Expectativa é de aumento nas vendas. A previsão é que as vendas para o Dia das Mães tenham um crescimento entre 2% e 3% em relação ao ano passado, segundo Solimeo. A maior parte dessas vendas deve se concentrar no comércio eletrônico, de acordo com ele, que vem ganhando cada vez mais plataformas de comercialização.

Passeio em família. Porém, é comum os pais irem às lojas escolher o presente da mulher com os filhos. Por isso, as lojas devem destacar suas promoções quanto antes.

Confira a seguir, 10 dicas do gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae para conquistar mais vendas no Dia das Mães

1) Capacitação do time: é muito comum os colaboradores atenderem simultaneamente mais de um cliente para garantir mais vendas. No entanto, ele deve ter a atenção de que precisa estar sempre de prontidão para atender ambos com suas demandas, seja no vestiário ou na procura por itens no estoque. Este cuidado deve ser bem trabalhado com treinamento.

2) Composição do estoque: o estoque deve ter a grade de produtos completa: cor, numeração e modelos. "Não adianta expor na vitrine se o cliente entrar e não encontrar."

3) Parceria com fornecedor: o fornecedor é parte da cadeia de valor. O empreendedor precisa comprar produtos com preços competitivos, qualidade e bom prazo. Por isso, é importante sempre alinhar com o fornecedor suas necessidades e buscar as melhores oportunidades. Só com este tripé será possível ganhar o cliente e vender mais.

4) Ambientação da loja: a loja precisa estar linda e aguçar os cinco sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato."Vou dar o exemplo do vinho, quando lhe é servida uma taça, você vê o vinho, cheira, experimenta, toca na taça e brinda. Ou seja, ativou os cinco sentidos. O mesmo deve ser feito em uma loja. Sirva uma bala ou chocolate que faça o cliente se lembrar da loja, adote um perfume exclusivo para o ambiente, música agradável e valorize a experiência do cliente."

O empreendedor também deve sempre inovar, comenta Pinto. "Como conseguir ideias? Visite seus concorrentes vanguardistas. Se é um empreendedor de Brasília, vá em lojas de São Paulo, se é de São Paulo, vá buscar novidades em Miami [nos Estados Unidos]. Busque o novo."

5) Combos e promoções: veja peças que se complementam e faça um kit promocional para o cliente levar mais de uma peça. "Quando vamos à padaria, dificilmente saímos apenas com o tradicional pãozinho."

6) Parcerias complementares: faça parceria com comerciantes locais. "Se o cliente levar um anel com preço bem representativo, por exemplo, ele ganha desconto num jantar no restaurante na mesma rua", exemplifica Pinto.

7) Comissão extraordinária: na semana do Dia das Mães, ofereça uma comissão extraordinária aos colaboradores. "Se a comissão costuma ser de 2%, pague 2,5%, por exemplo. Você terá colaboradores treinados e muito motivados para vender mais."

8) Redes sociais: as redes sociais são uma continuidade do seu negócio. É preciso trabalhar físico e digital ao mesmo tempo, para comunicar as ações da data.

9) Tecnologia e inovação: busque parcerias com startups para trazer mais tecnologia para a sua loja. "E possível buscar inovação até mesmo em serviços tradicionais. Eu levo minhas roupas em uma lavanderia que criou um app para atender os clientes e vem conquistando consumidores. O que mostra que é sempre possível inovar no atendimento."

10) Cadastro de cliente: crie um cadastro para se comunicar com o cliente. Vale sms, e-mail marketing ou WhatsApp. Se o lojista já tem um cadastro, é hora de ativá-lo para estimular o cliente a ir até a loja.