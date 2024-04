Desmatamento na Amazônia recua 40% no 1º tri; governo investirá R$730 mi para ampliar combate

BRASÍLIA (Reuters) - O desmatamento na Amazônia recuou 40% nos três primeiros meses de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, afirmou nesta terça-feira a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao lançar um programa com investimentos de 730 milhões de reais para promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento e incêndios florestais no bioma.

Marina destacou que a queda no desmatamento no primeiro trimestre é "altamente significativa" porque ocorre acima de uma queda anterior de 50% na derrubada de árvores na Amazônia no acumulado de 2023 sobre 2022. A ministra citou dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O novo programa lançado pelo governo nesta terça-feira vai abordar os 70 municípios que foram responsáveis por cerca de 78% do desmatamento na Amazônia em 2022, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Entre os municípios alvos da ação, 53 já se inscreveram no programa.

"Os recursos serão destinados a ações nos municípios a partir da lógica do 'pagamento por performance': quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior o investimento", disse o ministério em comunicado.

(Por Lisandra Paraguassu)