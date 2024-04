Protetor solar facial Neutrogena ajudou a diminuir a oleosidade; veja teste

O protetor solar está virando, a cada dia que passa, um item essencial da minha rotina de cuidado pessoal. Com a chegada dos 30, a preocupação com a pele se tornou latente e com ela veio a necessidade de me proteger dos raios solares, que cada vez estão mais fortes.

Apesar de saber dessa necessidade, até alguns dias atrás, nem sempre passava o protetor. Um dos motivos, com certeza tinha relação com a memória— esquecia sempre de passar o protetor. Outro grande desmotivador, era a falta de protetores que não aumentassem a quantidade de oleosidade da minha pele. Mas tudo tem mudado desde que encontrei o protetor solar da Neutrogena.

O que gostei

Textura do protetor solar Neutrogena Imagem: Rebecca Vettore

Toque seco: diferente de muitos protetores que eu testei, esse tem um toque super sequinho, que não causa incômodo na pele que é oleosa.

diferente de muitos protetores que eu testei, esse tem um toque super sequinho, que não causa incômodo na pele que é oleosa. Ajuda a diminuir a oleosidade: além de não deixar a pele pesada, o produto ainda consegue deixar a pele menos oleosa.

além de não deixar a pele pesada, o produto ainda consegue deixar a pele menos oleosa. Espalha bem: com uma textura levinha, é bem fácil aplicar o protetor. Só passar e espalhar pelo rosto todo.

com uma textura levinha, é bem fácil aplicar o protetor. Só passar e espalhar pelo rosto todo. Absorção rápida : em razão da textura leve, a absorção do protetor é muito rápida. Todas as vezes que usei, não ficou nenhuma mancha branca.

: em razão da textura leve, a absorção do protetor é muito rápida. Todas as vezes que usei, não ficou nenhuma mancha branca. Pele nutrida: além de proteger e diminuir a oleosidade do rosto, o produto da Neutrogena ainda hidrata e nutre a pele durante a aplicação.

Pontos de atenção

Pouca quantidade: estou usando esse protetor há um pouco mais de um mês e ele já começou a dar sinais de que passou da metade. Para usá-lo agora tenho que chacoalhar um pouquinho para descer.

Para quem é esse produto?

Esse produto é indicado para todas as pessoas que têm pele mista ou oleosa e querem proteger o rosto contra os raios solares. Por ter uma embalagem pequena e caber em qualquer bolsa ou mochila, esse produto é ideal também para quem precisa de praticidade no dia a dia.

