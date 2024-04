Citroën C3 europeu surge bem diferente do carro brasileiro; veja o que muda

A Citroën na Europa acaba de revelar detalhes da quarta geração do C3, que se junta a seu irmão 100% elétrico - o e-C3.

No mercado europeu, o hatch compacto traz, desde sua versão mais básica, um motor 1.2 turbo de três cilindros a gasolina, diferindo bastante da gama do Citroën C3 brasileiro, equipado com propulsor 1.0 flex aspirado nas configurações mais em conta. Na Europa, o C3 também conta com propulsão híbrida, configuração inexistente no Brasil.

Esses são apenas alguns itens que diferem entre o C3 europeu e o brasileiro. Confira mais detalhes.

C3 brasileiro x C3 europeu

Imagem: Divulgação

Começando do motor 1.2 turbo de três cilindros, que gera 102 cv: ele não está disponível no Brasil, onde há um motor de três cilindros 1.0 Firefly (oriundo da Fiat) de 75 cv nas versões básicas e um de quatro cilindros 1.6 de 122 cv no topo da linha. Aqui, todas as motorizações são aspiradas.

Na Europa, mesmo a versão mais barata do C3 vem com o motor turbo e câmbio de seis marchas manual.

Com uma mecânica mais refinada, o europeu tem disponível, em configuração de topo, o sistema híbrido leve de 48 V com um câmbio automatizado de dupla embreagem, que gera 28 cv extras de potência (apenas 12 cv para aceleração) e permite deslocamento em pequenos trajetos urbanos de maneira 100% elétrica.

A versão de entrada You do novo modelo vem por 14.990 euros (cerca de R$ 81.500 na cotação atual, sem custos de importação), enquanto no Brasil a versão Live, mais em conta da gama, é oferecida por R$ 74.990 - o preço sobe para R$ 80.990 com central multimídia, que não vem na You, que tem somente um suporte de celular.

Imagem: Divulgação

Por fora, o estilo do C3 europeu também é bastante diferente do "nosso", exibindo grade frontal fechada, para-choques com desenho exclusivo e uma barra ligando os faróis de LED na frente e as lanternas de LED atrás.

Imagem: Divulgação

Dentro, há seis airbags como itens de série e, na versão "Max" central multimídia de 10,25 polegadas. Ao lado, o painel de instrumentos do europeu também é uma tela digital - o C3 brasileiro tem apenas os dois airbags obrigatórios, independentemente da configuração.

Na Europa, ainda há a disponibilidade de carregador de smartphone sem fio e ar-condicionado automático - indisponíveis no modelo nacional.

