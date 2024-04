Chefe da diplomacia do Vaticano visita o Vietnã

O chefe da diplomacia do Vaticano desembarcou nesta terça-feira no Vietnã para tentar normalizar as relações entre Hanói e a Santa Sé e preparar uma eventual viagem do papa Francisco ao país.

O arcebispo Paul Gallagher, secretário para as Relações com os Estados, é o representante de maior escalão do Vaticano a visitar o Vietnã desde que os dois países romperam as relações em 1975, ao final da Guerra do Vietnã, quando o país comunista expulsou o núncio apostólico.

O Vietnã tem quase seis milhões de católicos, ou seja, cerca de 6% da população.

O governo vietnamita convidou o papa Francisco a visitar o país.

O pontífice está "motivado", mas até o momento não foi definida uma data, informou o arcebispo, que deve ter uma reunião com o primeiro-ministro, Pham Minh Chinh, e com o chanceler Bui Thanh Son.

