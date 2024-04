Bolsonaristas criticam entrevista de Flávio Bolsonaro: 'Frouxonaro'

Bolsonaristas criticaram, nas redes sociais, a entrevista concedida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao programa "Roda Viva", da TV Cultura, na noite de ontem. Alguns o chamaram de "frouxonaro", principalmente pelo fato de ele declarar ser contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Flávio declarou ser contra destituição de Moraes. Após ser questionado por uma jornalista sobre o assunto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ser a favor do diálogo e que o pedido para o impeachment do ministro "não é o caminho certo". Para ele, o episódio com Musk é uma chance para o STF "voltar à normalidade", arquivar inquéritos como o das milícias digitais.

Reação turbulenta nas redes sociais. Bolsonaristas não gostaram muito da participação do senador no programa e, principalmente, de sua declaração contra a saída de Moraes do STF. Sobrou até para o irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que precisou ler muitas reclamações. (Veja reações abaixo)

Um dos que se manifestaram foi o ex-deputado estadual Arthur do Val (União), mais conhecido como Mamãe Falei. "Lá atrás, Flávio Bolsonaro fez de tudo para enterrar a CPI da Lava Toga que investigaria os abusos do STF. Agora, ele diz que um impeachment do Alexandre de Moraes 'não resolveria os problemas do pais'. Tá aí o verdadeiro isentão", pontuou.

Pra que caralho esse arrombado desse Flávio Frouxonaro tá dando entrevista pra véia Magalhães bem no dia que a porra do Elon Musk ra macetando o Lula e Alexandre?

Ainda mais pra defender o não impeachment do Alexandre?

Foi escalado pelo próprio Alexandre para defende-lo, só pode -- Deixa o Loen te leitar? (@L3itadas_l03n_) April 9, 2024

De vez em quando o @FlavioBolsonaro faz umas coisas sem explicação, onde dá pra ter diálogo com Alexandre de Moraes? O cara está ignorando a constituição e cometendo abusos, não dá pra deixar isso sem consequência. https://t.co/MMvnr6vYWA -- Guilherme ???? (@Guilher13244177) April 9, 2024

Os caras tem a familia Frouxo na mão. Fazem TUDO que eles mandarem. Bizarro o nível de humilhação que eles estão se submetendo. -- O Boné dos Confederados (@fazessemalditoL) April 9, 2024

Os traidores da Pátria vão à UE atacar o próprio país, denunciar a "ditadura" da toga, enquanto o Senador @FlavioBolsonaro diz que é contra impeachment de Moraes, provando a missão deles é destruir o Brasil. Não conseguiram internamente com as FA, agora vão buscar fora. https://t.co/pTKTInEnXm -- Renato Valente (@CarmilatiRenato) April 9, 2024

Falando em calar, dê uns conselhos para seu irmão @FlavioBolsonaro . Seu mano foi contra tirar o Alexandre de Moraes, ontem no Roda Viva. Aí fica difícil, parceiro, difícil demais! -- Flavio Bortoletto (@FLBortoletto) April 9, 2024

A ficha caiu.

Estamos fodidos amigo.

Fomos enganados mais uma vez -- O Amuleto do Azar (@Amuleto_do_Azar) April 9, 2024

O maior isentão de todos é o seu irmão, Flavio Frouxonaro, traidor da direita que está passando pano para o Xandão! https://t.co/daj31Ba7EM -- Ricardo ???? (@huehue9001) April 9, 2024