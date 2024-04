Boeing registra queda de 54% nas entregas de jatos 737 MAX em março, na comparação anual

A Boeing entregou duas dúzias de jatos 737 MAX em março, uma queda de 54% na comparação anual. Esse resultado não foi totalmente uma má notícia, mas os números significam que os investidores deverão se preparar para lucros trimestrais inferiores aos previstos por Wall Street.

A empresa aeroespacial disse nesta terça-feira que despachou 29 jatos, incluindo 24 aviões MAX, em março. No primeiro trimestre, a Boeing entregou 83 aviões, incluindo 67 jatos MAX. Isso se compara a 130 jatos, incluindo 111 modelos MAX, no primeiro trimestre de 2023. Analistas projetavam 104 entregas no primeiro trimestre, incluindo 71 jatos MAX.

Mesmo assim, o recuo nos números já era esperado. A empresa está fabricando menos aviões após a explosão, em 5 de janeiro, de um plugue na porta de emergência de um jato 737 MAX 9 operado pela Alaska Air.

O incidente resultou em mais supervisão por parte da Administração Federal de Aviação (FAA), órgão regulatório dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires