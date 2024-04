BC da Argentina deve cortar juros "em breve", diz fonte ligada à instituição

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES (Reuters) - O banco central da Argentina deve reduzir "em breve" a taxa básica de juros do país em relação ao nível atual de 80%, disse uma fonte do banco à Reuters nesta terça-feira, pedindo para não ser identificada, embora a magnitude e o momento exato do corte ainda não tenham sido definidos.

O banco central fez um corte surpreendente na taxa de juros em meados de março, frente a um nível anterior de 100%, citando sinais de que a inflação está começando a desacelerar e uma maior estabilidade macroeconômica em meio a uma dura política de austeridade do novo presidente libertário Javier Milei.

Os diretores do banco central geralmente se reúnem semanalmente às quintas-feiras para tomar decisões de política monetária, embora estas possam ocorrer a qualquer momento.

A taxa de inflação do país, em um nível anual de mais de 275%, deve ficar em torno de 10% ao mês em março, segundo autoridades do governo, abaixo dos meses anteriores e de um pico de mais de 25% em dezembro.

Milei retuitou um artigo no X no domingo sugerindo que um novo corte na taxa básica era esperado. O banco central não quis comentar.

Desde que Milei assumiu o cargo em dezembro, a política fiscal rígida de seu governo ajudou a reforçar as reservas de moeda estrangeira, melhorar o equilíbrio fiscal e impulsionar os mercados, embora a atividade econômica tenha caído drasticamente e os níveis de pobreza estejam aumentando.