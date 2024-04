Frango assado? Veja se exercício feito por Buda no BBB 24 está errado

Buda (Lucas Henrique), do BBB 24, gerou polêmica ao adaptar um treino de pernas com a barra. Alguns internautas até compararam a posição do brother a um frango assado.

Mas será o que treino de pernas feito por Buda está realmente errado? VivaBem ouviu alguns especialistas e pediu para que analisassem as imagens.

vivo por esses vídeos do Buda na academia pic.twitter.com/fUtgAtBS4o -- é a mistura do Brasil com Egito (@moisesdoegito_) April 1, 2024

Improvisar leg press não é errado

Para o médico e criador de conteúdo digital Paulo Muzy, Buda tentou improvisar, o que não é necessariamente errado.

"A primeira coisa que analisamos é o contexto: o Buda está tentando improvisar um leg press numa maquina de smith press. É um procedimento corriqueiro para muitos profissionais de educação física que trabalham em condomínios, por exemplo, que não têm uma máquina de leg press", analisa Muzy.

O médico ainda aponta que a maior amplitude do brother se deve a um teste. "Ele está sem peso na barra, claramente testando a viabilidade de fazer o exercício como ele imaginou, da forma que milhares de profissionais de educação física fazem com seus alunos —antes de colocar carga num movimento readequado, primeiro se avalia a condição biomecânica", diz.

O Buda ficou parecendo frango assado no final de ano #BBB24 pic.twitter.com/wLdv6UNuyY ? Kauã (@Br69Cebolinha) April 2, 2024

Já Daniel Edde, ortopedista e médico do esporte, acredita que houve um excesso na flexão do quadril e do joelho, o que pode levar à lesão, de acordo com o médico.

Muzy, entretanto, defende que não há riscos de se fazer uma flexão maior, desde que com a carga adequada, e alerta que a flexão parcial pode ser mais perigosa. "Se você contrai sua musculatura para criar movimentos para a sua articulação somente de forma parcial, há uma tendência do seu corpo em não conseguir controlar os movimentos de amplitude total (aumentando o risco de lesão no caso de movimentos acidentais) ou ainda levar a encurtamentos musculares de acordo com a cronicidade disso", diz.

Existem riscos de fazer leg press na barra?

Para Daniel Edde, um dos maiores riscos está ligado à queda da barra.

"Esse exercício é feito normalmente no aparelho, mas o grande problema é não ter um profissional auxiliando no treino. Adaptações devem ser feitas, porém é preciso ter cuidado. O praticante que não está acostumado a esse exercício pode sobrecarregar a lombar", analisa Edde.

Buda já fez outros exercícios que foram questionados

Em outro vídeo, Buda aparece fazendo exercício de abdução em pé. Edde analisou uma falta equilíbrio: "O que mais chama a atenção é falta de equilíbrio, você vê que ele compensa com a musculatura do dorso, a fim de fazer uma compensação da fraqueza da musculatura que ele tem".

Muzy aponta que faltou a ajuda de um treinador: "Não é uma questão de estar correto ou não, mas uma questão que ele estava tendo dificuldade para fazer. O que é perfeitamente compreensível que aconteça. A única dica seria ter orientação para avaliar a execução. Mesmo os superatletas têm um treinador".