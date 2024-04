Bandidos atacam 3 carros-fortes em SP; veja armas e explosivos encontrados com quadrilha

Ao menos três carros-fortes foram alvos de ataque nessa segunda-feira, 8 no interior de São Paulo. Não há informações de feridos. A Secretaria da Segurança Pública do Estado(SSP) disse que na madrugada desta terça-feira, 9, dois integrantes de uma organização criminosa envolvida na explosão de caixa eletrônico, em São Pedro, e assalto aos carros-fortes em outros dois municípios paulistas, Cordeirópolis e Piracicaba, foram presos.

Houve confronto em um dos locais, sendo que um terceiro suspeito foi morto. O caso segue em andamento para identificar outros envolvidos.

As investigações tiveram início logo após as equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba identificar os veículos envolvidos nos crimes. Os agentes contaram com apoio da Polícia Militar na busca pelos criminosos. "Fuzis, munições e explosivos foram encontrados com os suspeitos, além dos veículos usados nos crimes", disse a SSP.

A explosão do caixa eletrônico em São Pedro foi registrada na madrugada de segunda. Na tarde do mesmo dia, dois carros-fortes foram atacados na Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis, no interior paulista.

No início da noite também de segunda, outro veículo foi alvo de criminosos na Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, também no interior.

A ação que prendeu duas pessoas nesta madrugada foi realizada em conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar. As investigações continuam em andamento, segundo a pasta, para identificar os demais integrantes da quadrilha envolvida nos ataques.

A SSP não divulgou o nome da empresa de transporte de valores que foi vítima dos assaltos. Procuradas, as prefeituras de Cordeirópolis e de Piracicaba não se falaram.

Prisões até o momento

Ainda de acordo com a secretaria, uma das prisões foi realizada em um pedágio da Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia. "O suspeito que dirigia o carro transportava dispositivos usados pelos criminosos para furar o pneu de veículos idênticos aos materiais encontrados na explosão da agência bancária em São Pedro", afirmou a SSP.

Na abordagem, além de Hortolândia, a polícia identificou que outros endereços tinham relação com o crime. A polícia afirma que, em um deles, em Sumaré, houve troca de tiros com outro suspeito, que foi atingido e morreu no local.

"Foram apreendidos vários artefatos utilizados pelo grupo criminosos como quatro fuzis e uma espingarda, mais de 500 cartuchos e munições, 150 explosivos, três malas com roupas e acessórios como coletes balísticos, luvas, balaclavas (para cobrir o rosto), kit drone e rádios comunicadores", acrescentou a pasta.

Na residência, os policiais também apreenderam R$ 110 mil, dinheiro do roubo a caixa eletrônico do Banco do Brasil na data anterior na cidade de São Pedro.

Na cidade de Indaiatuba, a polícia localizou o segundo endereço. Conforme a investigação, o suspeito, que era procurado pela Justiça por ataque a carro-forte, acabou se rendendo. No imóvel, havia uma moto furtada em agosto do ano passado pertencente ao município de Itu. Os policiais não sofreram ferimentos.

Veja a lista do que foi apreendido, conforme ocorrência em andamento pelo Deic de Piracicaba:

- 4 fuzis;

- 6 coletes balísticos;

- 4 rádios transmissores;

- 145 munições .45;

- 209 munições .556;

- 492 munições .40;

- 50 munições .762;

- 2 carregadores .762;

- 9 carregadores .556;

- 1 carregador 9mm;

- 1 drone;

- 3 carros: Hyundai/Santa Fé, Land Rover/Freelander e GM/Meriva. Um dos carros era blindado;

- 1 moto (Ducati/Panigale);

- Explosivos: 147 explosivos pirotécnicos e 4 metros cordel detonante NP10;

- Dinheiro está sendo contabilizado. Em Sumaré, foram apreeendidos R$ 110 mil.