Chuvas deixam Salvador e outros 61 municípios da Bahia em alerta

Salvador e outros municípios da Bahia estão em alerta após fortes chuvas que atingem a região.

O que aconteceu

Sirenes de alerta foram acionadas. Em Salvador, moradores dos bairros do Calabetão; Vila Picasso; Bom Juá; Mangabeira; Voluntários da Pátria; Irmã Dulce; Liberdade e Baixa do Cacau receberam alerta para deixar áreas de risco.

Mais de 200 ocorrências relacionadas à chuva foram registradas pela Defesa Civil da capital nesta terça-feira. A maioria delas no bairro de Pau da Lima.

Deslizamento e prédio evacuado. Na madrugada de ontem, um deslizamento de terra ao lado de um prédio soterrou carros no bairro de Barris. Ninguém ficou ferido, mas moradores foram evacuados da edificação.

Previsão de mais chuvas. Um alerta de perigo do Inmet está em vigor até as 10h de amanhã em Salvador e outros 61 municípios. O instituto ressalta o risco de acumulados de 100 milímetros de chuva e ventos de até 100 km/h.

Morte no Sertão. Em Canudos, um pescador morreu após ser arrastado pela correnteza do Açude do Cocorobó. Ele desapareceu na sexta-feira (5) e teve o corpo encontrado no domingo (7). Desde o começo do ano, sete mortes por causa das chuvas foram registradas no estado, informou a Defesa Civil.