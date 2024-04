Arsenal e Bayern empatam (2-2) em Londres na ida das quartas da Champions

O Arsenal evitou a derrota na reta final e empatou em 2 a 2 em casa com o Bayern de Munique nesta terça-feira (9) no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, deixando tudo em aberto para a partida de volta.

As horas que antecederam o início do duelo foram marcadas por ameaças do grupo jihadista Estado Islâmico contra a Liga dos Campeões, mas assim que o hino do torneio começou a tocar, o futebol passou a ser o protagonista.

Bukayo Saka colocou os londrinos na frente no Arsenal Stadium aos 12 minutos, mas pouco depois os bávaros viraram com um gol de Serge Gnabry (19') e um pênalti convertido pelo astro Harry Kane (32').

No segundo tempo, o belga Leandro Trossard, que havia entrado no jogo dez minutos antes, fechou o placar em 2 a 2 (76').

O francês Kingsley Coman poderia ter dado a vitória ao Bayern aos 90 minutos, mandando a bola na trave, mas a disputa vai recomeçar do zero em Munique, na quarta-feira da próxima semana.

- Equilíbrio -

O Bayern não chegou com moral nas alturas a esta partida, já que sua confiança foi abalada após duas derrotas consecutivas na Bundesliga que o deixaram a 16 pontos do líder Bayer Leverkusen e agora sem chances reais de conquistar o 12º título seguido no campeonato alemão.

A dinâmica era muito melhor para o Arsenal, líder da Premier League à frente dos poderosos Liverpool e Manchester City. Mas em campo o duelo entre um time que tem grande tradição na Champions e outro que vive um ótimo momento acabou sendo equilibrado.

O Arsenal, que disputava nesta terça-feira sua primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões desde 2010, teve pelo menos o alívio de evitar no final uma derrota que o deixaria quase nocauteado.

"Na Liga dos Campeões você não pode dar nada ao seu adversário. Hoje cedemos dois gols a eles. É a maior lição que aprendemos hoje", disse o técnico do time inglês, Mikel Arteta.

Embora o empate como visitante possa parecer um resultado favorável considerando a partida de volta, o Bayern, seis vezes campeão europeu, ainda não conseguiu vencer desde a pausa internacional no mês passado.

"Foi um jogo muito difícil, contra um adversário muito forte e com uma torcida que incentivou muito. Só o árbitro esteve abaixo da média hoje", disse o técnico do Bayern, Thomas Tuchel, que reclamou que no segundo tempo um pênalti claro a favor de sua equipe não foi marcado.

- Kane marca contra seu velho 'inimigo' -

O duelo começou mal para o Bayern, o que o fez pensar em uma nova catástrofe: aos 12 minutos, Ben White mandou um passe na área para Saka, que com um chute cruzado colocou a bola fora do alcance do veterano goleiro Manuel Neuer.

White poderia ter ampliado pouco depois, aos 17 minutos, mas Neuer venceu no mano a mano.

E o que poderia ter sido 2 a 0 virou 1 a 1, quando uma perda de bola no meio do campo permitiu ao Bayern puxar um rápido contra-ataque que terminou com um passe de Leon Goretzka da entrada da área para Gnabry que conseguiu colocar o pé o suficiente para marcar.

O pênalti convertido por Kane aos 32 minutos colocou os alemães na frente e para o astro inglês teve sabor de um de seus gols nos clássicos do norte de Londres, que disputou durante anos pelo Tottenham contra o Arsenal.

No segundo tempo, o Bayern soube conter por muito tempo as tentativas da equipe da casa e até Goretzka (57') e Kane (68') estiveram perto de marcar com chutes de fora da área.

Gnabry foi substituído aos 70 minutos, aparentemente com um desconforto físico.

E o gol de empate veio aos 76 minutos, quando um passe curto de Gabriel Jesus foi aproveitado por Trossard, que chutou na área fechando o placar em 2 a 2.

Os acréscimos foram cheios de tensão porque um gol mudaria as perspectivas para o jogo de volta.

Coman gelou por um momento o sangue dos torcedores dos 'Gunners', ao acertar a trave aos 90 minutos. E o Arsenal ainda terminou o jogo protestando devido a um lance em que Saka caiu na área (90'+4) mas o pênalti não foi marcado.

jta/dr/iga/aam

© Agence France-Presse