124 velas? Peru reivindica o homem mais velho do mundo, nascido em 1900

Por Marco Aquino e Brendan O'Boyle

LIMA (Reuters) - As montanhas andinas do Peru podem ter o segredo da longevidade e o homem mais velho do mundo, caso seja verdadeira uma nova reivindicação das autoridades sobre um homem nascido em 1900.

O governo do país alegou que Marcelino Abad, morador da região de Huanuco, no centro do Peru, tem 124 anos, o que o tornaria, de longe, a pessoa viva mais velha do mundo e superaria o humano mais velho já verificado de maneira independente.

"Entre a tranquilidade da flora e da fauna de Huanuco, Marcelino Abad Tolentino, ou 'Mashico', desenvolveu um estilo de vida saudável e paz interior, refletidos em sua boa saúde e personalidade amigável", disse o governo em um comunicado.

"Isso o permitiu, com resiliência e habilidade, superar 12 décadas de vida e, em 5 de abril, ele soprou 124 velas."

Autoridades peruanas afirmaram que estão ajudando Abad a se candidatar ao Guinness World Records (GWR), o livro dos recordes, para verificação independente.

"O Guinness World Records recebe muitas solicitações de indivíduos que alegam ser a pessoa viva mais velha", disse um porta-voz da entidade em um comunicado por escrito à Reuters.

Atualmente, o Guinness lista um britânico de 111 anos como o homem vivo mais velho, que ficou com o título neste mês após a morte de um homem venezuelano que tinha 114 anos. A mulher viva mais velha tem 117 anos. A pessoa mais velha de todos os tempos a ser verificada chegou a 122.

(Reportagem de Marco Aquino e Brendan O’Boyle)