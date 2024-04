Zanin autoriza inquérito sobre tapa de vice do PT em bolsonarista

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou, nesta segunda-feira (8), a abertura de inquérito para investigar o vice-presidente do PT, deputado federal Washington Quaquá (RJ). Ele deu um tapa no colega de Câmara Messias Donato (Republicanos-ES) em dezembro do ano passado.

O que aconteceu

Zanin escreveu que as informações colhidas até o momento apontam "ilícito penal". "As diligências requeridas mostram-se necessárias para elucidar as condutas descritas no pedido de instauração do caderno investigatório, motivo pelo qual devem ser deferidas de imediato".

O ministro atendeu aos pedidos feitos pela PGR (Procuradoria-Geral da República) na semana passada e notificou a PF (Polícia Federal) para que tome as medidas cabíveis. O inquérito tem duração inicial de 60 dias.

O vice-procurador Hindenburgo Chateaubriand Filho havia pedido que o Youtube seja notificado para preservar o vídeo que mostra a agressão. O pedido da PGR também inclui a notificação ao vice-presidente do PT para manifestação em 15 dias.

Zanin, que foi indicado ao STF pelo presidente Lula (PT), ressaltou na decisão que a determinação do inquérito não significa julgamento sobre o ocorrido. "Não vincula, de forma alguma, a formulação de juízo quanto à procedência ou improcedência dos indícios de autoria ou materialidade, qualificando-se somente como ato formal idôneo a conferir trâmite regular às investigações que se iniciam nesta Suprema Corte".

O UOL tenta contato com Quaquá sobre a abertura do inquérito. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Relembre o caso

O vice-presidente do PT usou termo homofóbico ao chamar o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) de "viadinho" e deu um tapa na cara de Messias Donato. Confusão aconteceu na sessão que recebeu Lula na Câmara para promulgação da reforma tributária. À época, o petista disse que reagiu a ataques contra o presidente.

Quaquá filmava o deputado Donato, o que gerou uma discussão que culminou no tapa. O petista foi para frente do colega da oposição, e não houve tempo para outros parlamentares tentarem impedi-lo.

O vice do PT chamou o bolsonarista Nikolas de "viadinho" enquanto se dirigia para o embate com Donato. A fala preconceituosa ocorreu segundos antes do tapa na cara do deputado do Republicanos.

O deputado petista disse que foi empurrado e impedido de gravar. Alegou que, por isso, reagiu, dando um tapa na cara do colega. Ele confirmou que a confusão começou a partir de vaias a Lula.