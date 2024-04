Wall Street fecha estável com investidores aguardando dado de inflação e balanços

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos EUA fecharam praticamente estáveis ao fim de uma sessão agitada nesta segunda-feira, antes de dados cruciais sobre a inflação e do início da temporada de balanços do primeiro trimestre.

Os índices S&P 500 e Dow Jones tiveram variações negativas, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq registrou variação positiva. Os movimentos dos três foram contidos pela alta dos rendimentos dos Treasuries, que alcançaram picos desde novembro, na esteira do relatório de emprego de sexta-feira.

Esse relatório aumentou as chances de que o Federal Reserve pudesse adiar a implementação de seu primeiro corte na taxa de juros em suas reuniões mensais do Comitê Federal de Mercado Aberto por mais tempo do que o esperado anteriormente.

"Wall Street está ajustando as expectativas para refletir o fato de que o Fed pode ser mais lento para reduzir a taxa de juros e que agora a maior probabilidade é de que ocorra um corte nos custos de empréstimos na reunião de julho do comitê, em vez de junho", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

Na quarta-feira, a expectativa é de que o relatório do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março do Departamento do Trabalho dos EUA mostre um ligeiro arrefecimento no crescimento mensal dos preços e uma queda nominal no número anual do núcleo, que exclui os itens voláteis de alimentos e energia.

Porém, a expectativa é de que em uma base anual o índice cheio ganhe força, subindo de 3,2% em fevereiro para 3,4%, ressaltando a oscilante jornada da inflação de volta à meta anual de 2% do Fed.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,03%, para 38.892,80 pontos. O S&P 500 cedeu 0,04%, para 5.202,39 pontos. O Nasdaq teve variação positiva de 0,03%, para 16.253,96 pontos.

Dos 11 principais setores do S&P 500, seis fecharam em baixa, com as ações de energia sofrendo a maior perda percentual.

O setor imobiliário registrou o maior avanço.