Fugitivos de Mossoró: vídeos de câmera corporal e viatura mostram recaptura

Novas imagens divulgadas pela PRF mostram o momento da recaptura dos dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN), na semana passada.

O que aconteceu

Os vídeos foram cedidos pela Polícia Rodoviária Federal quatro dias após a prisão dos criminosos. Os registros foram feitos por uma câmera corporal de um dos agentes que participou da operação de recaptura e outra fixada e uma viatura da corporação.

Imagens mostram conversa entre agentes para interceptar um dos veículos em fuga. No vídeo da câmera corporal, que possui áudio, a gravação mostra a estratégia que os policiais combinaram via rádio para abordar um dos carros que era usado pelos fugitivos.

Fugitivos foram presos após 50 dias de buscas

Eles foram encontrados a cerca de 1.600 quilômetros de Mossoró. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a força-tarefa para prender Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, contou com cerca de 500 policiais. Eles fugiram em 14 de fevereiro e encontrados na última quinta-feira (4).

Outros quatro também foram capturados. Eles estavam em Belém e foram presos quando se deslocavam em três carros para Marabá. Rogério e Deibson estavam em veículos diferentes.

A polícia apreendeu um fuzil AR-15, dois carregadores de munições cheios e oito celulares com os fugitivos. O grupo foi preso na BR-222, em uma ação conjunta entre a PF e a PRF, nas imediações de uma ponte rodoferroviária.

Criminosos tinham objetivo de ir para a Bolívia

Rogério disse achar que não demoraria mais um mês para chegar ao destino pretendido. A declaração foi realizada em áudio para uma mulher, grampeado pelas autoridades e divulgado pelo Fantástico, da TV Globo. A data da gravação áudio não foi informada.

A ilha a que Rogério se referia é a Ilha de Mosqueiro, no Pará, localizada a 70 quilômetros do centro de Belém. Antes, segundo as investigações, os fugitivos saíram de Icapuí, no Ceará, e fizeram uma viagem de seis dias pela costa. No começo da fuga, eles ficaram um mês em Baraúna, no Rio Grande do Norte.