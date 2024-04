Vaticano se opõe à criminalização da homossexualidade, diz cardeal

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Vaticano se opõe à criminalização da homossexualidade praticada por vários países com o apoio de grupos católicos, disse o chefe do escritório de doutrina do Vaticano nesta segunda-feira.

Ao apresentar uma nota que reafirmou a oposição do Vaticano a mudanças de sexo, teoria de gênero e maternidade de substituição, o cardeal Victor Manuel Fernández chamou as leis que punem a homossexualidade de "um grande problema" e disse: "é claro que não somos a favor da criminalização".

Fernández, um teólogo liberal que o papa Francisco nomeou como chefe do Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano há menos de um ano, afirmou aos repórteres que era "doloroso" ver alguns católicos apoiarem leis anti-homossexualidade.

Em fevereiro de 2023, retornando de uma viagem à África, onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são frequentemente tabu, Francisco disse que as leis que criminalizam as pessoas LGBT eram um pecado e uma injustiça, porque Deus ama e acompanha as pessoas com atração pelo mesmo sexo.

"A criminalização da homossexualidade é um problema que não pode ser ignorado", disse o papa, citando estatísticas anônimas segundo as quais 50 países criminalizam pessoas LGBT "de uma forma ou de outra" e cerca de 10 outros têm leis que incluem a pena de morte.

Sob o comando de Francisco, a Igreja Católica tem se tornado mais acolhedora em relação às pessoas LGBT. Em dezembro, o escritório do cardeal Fernández emitiu um documento histórico que permite a bênção de casais do mesmo sexo, provocando uma reação conservadora substancial.

No entanto, a Igreja ensina oficialmente que os atos homossexuais "são intrinsecamente desordenados".

Respondendo a uma pergunta sobre se essa linguagem pode ser alterada, o cardeal Fernández disse: "é verdade que é uma expressão muito forte e que precisa de muita explicação, talvez possamos encontrar uma mais clara".

Ele afirmou que o ponto do ensinamento católico é que os atos homossexuais não podem se igualar "à imensa beleza" das uniões heterossexuais, e a Igreja "poderia encontrar palavras mais adequadas para expressar" isso.

(Reportagem de Alvise Armellini)