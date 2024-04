Troca de guarda franco-britânica pelos 120 anos da Entente Cordiale

França e Reino Unido celebraram nesta segunda-feira (8) uma troca de guarda em conjunto no Palácio de Buckingham, em Londres, e no do Eliseu, sede da Presidência francesa em Paris, pelo 120º aniversário da Entente Cordiale.

Os granadeiros da Casa Real britânica participaram na manhã desta segunda-feira da cerimônia de troca de guarda no Palácio do Eliseu, na presença do presidente Emmanuel Macron e da embaixadora britânica, Menna Rowlings.

Dezesseis membros da companhia número 7 da Coldstream Guards da embaixada britânica, com seu gorro alto de pele, substituíram seus homólogos franceses do 1º Regimento de Infantaria. Em seguida, o coral das Forças Armadas da França cantou os hinos nacionais da França e o Reino Unido.

Guardas franceses participaram da troca da guarda em Londres, em frente ao Palácio de Buckingham, a residencial oficial do rei Charles III, na presença dos duques de Edimburgo, o príncipe Edward e sua esposa Sophie.

Em um vídeo publicado na rede social X, Macron qualificou a Entente Cordial como a "base" de sua relação bilateral após o Reino Unido deixar a União Europeia e a "guerra voltar" à Europa, em referência ao conflito na Ucrânia.

"Devemos fazer ainda mais para garantir a derrota da Rússia. O mundo nos observa e nos julgará se fracassarmos", escreveram o chanceler francês, Stéphane Séjourné, e seu colega britânico, David Cameron, no jornal The Telegraph.

Assinado em 1904, este acordo melhorou as relações entre França e Reino Unido após as guerras napoleônicas e é considerado a base da aliança entre estes dois membros da Otan e potências nucleares.

A França é o primeiro país que não pertence à Commonwealth, que compreende principalmente antigas colônias e territórios britânicos, a participar da turístico troca de guarda em Londres.

No final de 2023, o presidente francês abriu novamente ao público a troca da Guarda Republicana em frente ao Eliseu na primeira terça-feira do mês, sem o mesmo interesse despertado em Londres.

