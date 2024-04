Aspirador vertical virou meu amigo contra os pelos dos cachorros em casa

Com a rotina corrida de trabalho, a última tarefa que quero pensar ao chegar em casa é fazer faxina. Mas, por ter dois cachorrinhos, era quase impossível não ter que passar uma vassoura no chão diariamente - porque, além dos pelos soltos, eles são especialistas em espalhar poeira pela casa.

Buscando uma solução mais rápida e prática, resolvi testar o famoso aspirador vertical, carinhosamente conhecido como "vassourinha". Pensando no tamanho da minha casa e locais onde queria usar, decidi apostar no modelo High Speed Plus 3, da WAP.

O que eu gostei

Versatilidade: é um modelo dois em um - podendo ser usado na vertical (como uma vassoura), ou portátil de mão. Isso foi um ponto decisivo na hora da compra, pois também queria um aspirador para limpar pelos e poeiras de estofados, e alcançar cantinhos mais estreitos da casa, como o vão entre um armário e outro. Sendo assim, o modelo portátil foi ideal, até porque vem com um bico mais fino que ajuda a alcançar locais mais altos, o que foi perfeito para tirar aquela teia de aranha do teto.

Imagem: Ana Carolina Cardoso

Potência: tem 1.350 W de potência, ideal para tirar poeira fina e pequenas sujeiras do chão e estofados, mas não espere potência para pegar sujeiras maiores ou líquidos. Outro ponto legal é a tecnologia Cyclone, que compacta a sujeira enquanto suga, ocupando menos espaço no filtro.

Alcance: além da possibilidade de troca do vertical pelo de mão, ele também conta com um cabo de energia de 4 metros, o que é ideal para limpar um cômodo completo sem precisar ficar trocando de tomada. Consegui passar o aspirador em toda sala de uma vez só, e esse é o maior cômodo da minha casa, então limpar os quartos foi ainda mais fácil.

Praticidade: é bem simples de guardar. Por ser vertical, acaba ficando em pé sozinho e ainda conta suporte para o fio, ocupando pouco espaço da despensa. Outro ponto que vale destacar é a facilidade de limpar o filtro, que se desprende do aparelho sem dificuldade. Claro que se você tiver aspirado coisas com gordura, ou poeiras mais densas, vai precisar de mais esforço para deixar o filtro limpinho, mas tirando isso, é bem rápido de limpar.

Pontos de atenção

Limpeza embaixo dos móveis: devido ao tamanho do filtro, ele acaba não sendo um aspirador muito "fino", o que dificulta na hora de aspirar embaixo de móveis mais baixos. Na minha casa, o baú da cama e o sofá não são tão altos, então não foi possível passar o aspirador sem dar uma levantadinha.

Barulho: não é um eletrodoméstico silencioso, então não dará para fazer aquela faxina tarde da noite ou bem cedo pela manhã, pois com certeza você acabará acordando alguém.

Pode espalhar poeira: são dois pontos de atenção nesse caso. O primeiro é na troca do modelo vertical para o de mão. Se o filtro estiver cheio, você precisará de cuidado para que a poeira não caia no chão. O ideal é fazer essa mudança com ele um pouco inclinado para cima. O outro ponto é que o motor solta um vento pela parte de cima - o que não me incomodou, mas se você estiver com poeira acumulada em algum canto, pode acabar sendo espalhada.

Estrutura: alguns componentes são mais frágeis, como por exemplo o cabo que usamos no modelo vertical. Então é preciso ter cuidado na hora de encaixar e utilizar para não danificar a estrutura.

Imagem: Ana Carolina Cardoso

Quem pode gostar desse aspirador?

Ele é ideal para quem tem animais em casa, aspira pelos do chão, sofá e cama muito bem e sem muito esforço. Também é um bom modelo para quem busca uma limpeza simples e rápida, sem perder muito tempo, e sem gastar muito - já que ele tem um preço bem atrativo comparando com outros da mesma categoria.

