S&P 500 e Nasdaq buscam direção sob peso de rendimentos de títulos mais altos

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar A

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq buscavam direção no ínicio do pregão desta segunda-feira, conforme os rendimentos dos Treasuries avançavam com o aumento das apostas de que o Federal Reserve pode adiar os cortes na taxa de juros este ano.

Comentários duros das autoridades do banco central dos Estados Unidos na semana passada e relatórios de manufatura e empregos mais fortes do que o esperado apontaram para uma economia resiliente nos EUA, aliviando a pressão sobre o Fed para cortar os juros rapidamente.

As ações dos EUA registraram perdas semanais na sexta-feira, já que os investidores reduziram as expectativas sobre o momento dos cortes. Eles agora veem uma chance de cerca de 51% de que o Fed anuncie seu primeiro corte em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, abaixo dos cerca de 58% no início da semana passada.

O mercado também reduziu as expectativas de mais de três cortes na taxa de juros este ano, de três a quatro há algumas semanas, de acordo com dados do LSEG.

O rendimento dos Treasuries de 10 anos subiu para seu nível mais alto desde novembro passado no início da sessão, pressionando as ações, e estava em 4,417%.

O foco do mercado agora se volta para a leitura de março do índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA, na quarta-feira, que deve mostrar um aumento na inflação geral para 3,4% em relação ao ano anterior, de 3,2% em fevereiro.

Também está no radar a divulgação da ata da última reunião do Fed, na qual ele manteve sua orientação de três cortes nos juros em 2024.

O Dow Jones subia 0,14%, a 38.958,54 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,14%, a 5.211,79 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,24%, a 16.287,22 pontos.